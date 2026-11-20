Hội đồng xét xử tại phiên tòa

Phiên tòa nhằm kết hợp công tác xét xử với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm tại địa phương.

Phiên tòa có sự phối hợp của VKSND khu vực 3 – Cần Thơ, Phân trại tạm giam Phong Điền, Phân trại tạm giam Bình Thủy, Công an xã Thới Lai và Ủy ban nhân dân xã Thới Lai. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an và người dân địa phương đã đến tham dự.

Ba bị cáo cùng tổ chức sử dụng ma túy đá

Vụ án thứ nhất: Do Thẩm phán Hồ Giúp Đỡ làm chủ tọa phiên tòa; ông Trần Khánh Hỷ – Kiểm sát viên thực hành quyền công tố. Các bị cáo gồm: Nguyễn Thành Công (sinh năm 2001), Trần Minh Kha (sinh năm 2001) và Trần Quốc Toàn (sinh năm 1999), có mối quan hệ bạn bè và cùng nghiện ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 01/5/2026, Toàn đến nhà Công tại ấp Phú Thọ (xã Trường Xuân, thành phố Cần Thơ) uống rượu, rồi bàn bạc rủ Công mua ma túy đá về cùng sử dụng, tiền mua do Toàn chi trả.

Các bị cáo tại phiên tòa

Công liên hệ một tài khoản mạng xã hội tên “Huy Hai Huoc” mua ma túy với giá 300.000 đồng và mượn nỏ thủy tinh. Sau khi lấy ma túy về, Công tự chế bình hút; khoảng 22 giờ cùng ngày, Công và Toàn cùng sử dụng.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 02/5/2026, Kha nhắn tin hỏi Công có ở nhà để mang ma túy đến cùng sử dụng. Kha liên hệ “Huy Hai Huoc” mua ma túy đá, lấy ma túy tại nơi được chỉ dẫn rồi chạy xe đến nhà Công.

Tại đây, Công, Toàn và Kha thay phiên nhau sử dụng ma túy thì bị Công an xã Trường Xuân phát hiện, thu giữ tang vật.

Kết quả giám định xác định ma túy thu giữ là Methamphetamine; mẫu nước tiểu của cả ba bị cáo đều có chất ma túy loại Methamphetamine.

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Công 8 năm tù; bị cáo Trần Minh Kha 7 năm tù; bị cáo Trần Quốc Toàn 3 năm 06 tháng tù.

Dùng vũ lực chống lại lực lượng công an khi bị khám xét

Vụ án thứ hai: Xét xử bị cáo Lê Anh Thái (sinh năm 1986, ngụ ấp Thới Thuận B, xã Thới Lai) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 10/02/2026, lực lượng Công an xã Thới Lai thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Thái do Thái có dấu hiệu của mua bán trái phép chất ma túy.

Khi cán bộ công an xưng danh, Thái ném gói ni lông chứa tinh thể không màu xuống ao nước trước nhà.

Khi bị khóa còng, Thái chống cự quyết liệt: dùng răng cắn vào cổ và tay hai cán bộ, lần lượt lấy búa liềm, dao tự chế, thanh kim loại và bình tưới nước bằng kim loại để chống trả, cho đến khi bị lực lượng công an khống chế. Hai cán bộ công an bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể lần lượt là 6% và 3%.

Bị cáo Thái có 01 tiền án, năm 2018 bị Tòa án huyện Thới Lai (cũ) xử phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 18/02/2023 và chưa được xóa án tích.

Hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Thái trong lần này đã được khởi tố và xử lý trong một vụ án khác.

Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Anh Thái phạm tội “Chống người thi hành công vụ”, xử phạt bị cáo 1 năm tù.

Hai phiên tòa diễn ra nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Qua phiên tòa, người dân địa phương thấy rõ tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội; đồng thời nhận thức được rằng mọi hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ đều bị xử lý nghiêm.

Từ đó, người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tố giác tội phạm, chung tay giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.