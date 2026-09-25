TAND khu vực 3 – Cà Mau sẻ chia cùng trẻ em khuyết tật

Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Cà Mau, tiền thân là Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, hiện tổ chức giáo dục từ bậc mầm non đến THPT.

Nhà trường vừa dạy học, vừa chú trọng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, vận động, sinh hoạt và hỗ trợ học sinh từng bước hòa nhập cộng đồng.

Trong không khí Trung thu, đoàn công tác Phân đoàn TAND khu vực 3 – Cà Mau đã gặp gỡ, giao lưu với giáo viên và học sinh nhà trường; đồng thời trao 200kg gạo, 20 thùng mì và 72 phần quà gồm nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, bánh, sữa cùng các vật phẩm thiết thực.

Phân đoàn TAND khu vực 3 – Cà Mau tổ chức thăm hỏi, giao lưu và trao quà cho học sinh Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Cà Mau

Những phần quà được trao từ sự chung tay của cán bộ, công chức, đoàn viên và các nguồn lực đồng hành. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn tạo cơ hội để đoàn viên trực tiếp giao lưu, lắng nghe và chia sẻ với các em học sinh.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, thầy Châu Văn Thổ cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác, đồng thời ghi nhận ý nghĩa của sự đồng hành từ các cơ quan, đơn vị và cộng đồng đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật.

Thầy Châu Văn Thổ, đại diện Ban Giám hiệu Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Cà Mau, phát biểu cảm ơn đoàn công tác và các nguồn lực đồng hành cùng chương trình.

Theo Phân đoàn TAND khu vực 3 – Cà Mau, hoạt động là dịp để đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Tòa án gần dân, nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng.

Thông qua những việc làm thiết thực, tuổi trẻ TAND khu vực 3 – Cà Mau mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, thu hút thêm sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân đối với trẻ em khuyết tật và những hoàn cảnh cần được sẻ chia.

Đoàn công tác, nhà trường và các em học sinh lưu lại hình ảnh tại chương trình “Vui hội Trăng Rằm”.

Chương trình khép lại trong không khí vui tươi, thân tình. Những món quà tuy không lớn nhưng góp thêm niềm vui cho các em trong mùa Trung thu, đồng thời thể hiện sự đồng hành của ngành Tòa án với công tác an sinh xã hội tại địa phương.