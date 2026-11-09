TAND khu vực 2 – TP.HCM tổ chức hai phiên tòa giả định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 9/11, Chi đoàn TAND khu vực 2 – TP.HCM phối hợp với Trường THPT Thủ Đức và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – Phân hiệu TP.HCM tổ chức hai phiên tòa giả định, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, góp phần đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với giới trẻ thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, gắn với những tình huống thực tế trong đời sống.

Trường THPT Thủ Đức, phiên tòa giả định xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”.

Cảnh tỉnh từ những hành vi bạo lực học đường

Tại Trường THPT Thủ Đức, phiên tòa giả định xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” được tổ chức với sự tham dự của đại diện TAND khu vực 2 – TP.HCM, Ban Giám hiệu nhà trường cùng đông đảo giáo viên và học sinh.

Tình huống được đưa ra tại phiên tòa xoay quanh hành vi bạo lực xuất phát từ những mâu thuẫn trong môi trường học đường. Theo nội dung vụ án giả định, Võ Nam Khánh và Lê Quốc Bảo là học sinh cùng trường.

Trong quá trình học tập, Khánh nhiều lần trêu chọc, xúc phạm, đe dọa và ép buộc Bảo đưa tiền. Vì lo sợ bị trả thù, Bảo không dám kể lại sự việc với gia đình và nhà trường.

Đỉnh điểm, vào tối 25/3/2026, khi gặp Bảo trên đường, Khánh điều khiển xe máy điện đuổi theo, liên tục đánh vào phía sau mũ bảo hiểm và dùng chân đạp vào bánh trước xe của Bảo, khiến nạn nhân mất thăng bằng, ngã xuống đường, bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 30%.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Nam Khánh 3 năm 6 tháng tù, đồng thời buộc bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng.

Thông qua việc tái hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục của một phiên tòa hình sự, từ phần công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án, các em học sinh có cơ hội trực tiếp tìm hiểu hoạt động xét xử cũng như vai trò của những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng.

Hơn 2500 học sinh trường THPT Thủ Đức đã tham dự phiên toà giả định.

Đặc biệt, tình huống vụ án là lời cảnh tỉnh đối với hành vi bắt nạt, đe dọa, xúc phạm và sử dụng bạo lực trong môi trường học đường. Những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt, nếu không được giải quyết đúng cách, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần và tương lai của người khác, đồng thời khiến người thực hiện hành vi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống ma túy trong sinh viên

Tiếp nối hoạt động tuyên truyền, tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – Phân hiệu TP.HCM, Chi đoàn TAND khu vực 2 – TP.HCM phối hợp với nhà trường tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Tình huống vụ án giả định xoay quanh nhóm sinh viên Nguyễn Hoài Phương, Phan Hoài Nam, Lương Huỳnh Duy và Nguyễn Thu Hà. Trong một lần tụ tập ăn uống, do mâu thuẫn với nhóm thanh niên ngồi bàn bên cạnh, các bị cáo đã có hành vi chửi bới, ném ghế, chai bia, ly thủy tinh và đuổi đánh nhóm thanh niên, gây náo loạn khu vực quán ăn, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng.

Tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – Phân hiệu TP.HCM, Chi đoàn TAND khu vực 2 – TP.HCM phối hợp với nhà trường tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Sau đó, nhóm này tiếp tục tụ tập tại nơi ở của Phương để sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, Phương là người liên hệ mua ma túy, cung cấp địa điểm và ma túy; các bị cáo còn lại tham gia chuẩn bị dụng cụ để cả nhóm sử dụng.

Căn cứ nội dung vụ án và các chứng cứ được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo đã phạm các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Riêng Nguyễn Hoài Phương còn phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Hoài Phương tổng cộng 14 năm 6 tháng tù; Phan Hoài Nam, Lương Huỳnh Duy và Nguyễn Thu Hà mỗi bị cáo 11 năm tù.

Phiên tòa đã giúp sinh viên hiểu rõ hơn về tính chất nguy hiểm, hậu quả pháp lý của các hành vi liên quan đến ma túy, đồng thời nhận thức sâu sắc rằng việc tổ chức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tương lai của bản thân mà còn xâm phạm trật tự, an toàn xã hội.

Đưa pháp luật đến gần hơn với học sinh, sinh viên

Điểm nổi bật của hai chương trình là việc lựa chọn hình thức phiên tòa giả định để truyền tải kiến thức pháp luật. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua các văn bản hoặc những buổi tuyên truyền lý thuyết, học sinh, sinh viên được trực tiếp theo dõi một phiên tòa với các trình tự tố tụng cơ bản, qua đó hiểu rõ hơn về hành vi vi phạm, căn cứ xử lý và hậu quả pháp lý.

Bên cạnh hoạt động xét xử giả định, chương trình còn kết hợp giao lưu, trao đổi, giải đáp các tình huống pháp luật, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên chủ động tìm hiểu và nâng cao khả năng nhận diện những hành vi có nguy cơ vi phạm pháp luật trong cuộc sống.

Phiên toà thu hơn 400 bạn sinh viên tham dự.

Thông qua hai phiên tòa, Chi đoàn TAND khu vực 2 – TP.HCM mong muốn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống lành mạnh, có trách nhiệm trong giới trẻ; đồng thời trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa bạo lực học đường, nói không với ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên ngành Tòa án trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong nhà trường và cộng đồng.