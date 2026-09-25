TAND khu vực 2 - Khánh Hòa tăng tốc giải quyết đơn, án

Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 2 - Khánh Hòa được thành lập từ ngày 1/7/2025 theo Quyết định số 81/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với 34/39 biên chế được giao.

Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-TANDTC ngày 13/6/2026 của TAND tối cao về đợt cao điểm “90 ngày đêm giải quyết đơn, án”, ngày 29/6/2026, lãnh đạo đơn vị ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt 2 năm 2026, thực hiện từ ngày 1/7 đến 30/9/2026.

Đơn vị xác định trọng tâm là giải quyết dứt điểm án tồn lâu, án quá hạn do nguyên nhân chủ quan và các vụ án tạm đình chỉ nhưng căn cứ tạm đình chỉ đã chấm dứt. Việc đẩy nhanh tiến độ được đặt song song với yêu cầu tuân thủ trình tự, thủ tục tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

Chủ động tháo gỡ vướng mắc

Từ ngày 1/10/2025 đến 31/8/2026, TAND khu vực 2 - Khánh Hòa đã giải quyết 2.206/2.648 vụ, việc, đạt tỷ lệ 83,3%. Án dân sự chung giải quyết 1.737/2.126 vụ, việc, đạt 81,7%.

TAND khu vực 2 - Khánh Hòa tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn, án trong đợt cao điểm.

Trong tổng số án dân sự chung, án dân sự chiếm 1.102 vụ, việc, chủ yếu liên quan tranh chấp quyền sử dụng đất, thừa kế tài sản, tài sản chung là bất động sản. Số vụ việc tăng mạnh tại địa bàn huyện Cam Lâm cũ trong quá trình thực hiện các dự án thu hồi, giải tỏa, bồi thường đất và công trình trên đất.

Một trong những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án là việc chậm có kết quả định giá tài sản tại các xã, phường. Kết quả cung cấp giá giữa các địa phương cũng chưa đồng nhất, có nơi cung cấp giá thị trường, có nơi cung cấp giá Nhà nước, khiến nhiều vụ án chưa đủ điều kiện xét xử.

Trước tình hình này, lãnh đạo TAND khu vực 2 yêu cầu các Thẩm phán tổng hợp danh sách, gửi văn bản và phản ánh trực tiếp vướng mắc đến Ban Pháp chế HĐND tỉnh để phối hợp đôn đốc UBND các xã, phường.

Chánh án cũng phân công các Phó Chánh án trực tiếp làm việc với từng UBND xã, phường, cung cấp các quy định pháp luật liên quan đến định giá tài sản nhằm thống nhất cách thực hiện.

Chánh án TAND khu vực 2 - Khánh Hòa Nguyễn Tuấn Long.

Đơn vị đồng thời tổng hợp bảng giá của các công ty thẩm định giá tại Khánh Hòa, cung cấp thông tin để hướng dẫn đương sự lựa chọn, mời đơn vị thẩm định giá phù hợp khi các bên không thỏa thuận được về giá.

Nhờ các giải pháp này, đến nay TAND khu vực 2 - Khánh Hòa không có án quá hạn và án tạm đình chỉ chưa bảo đảm căn cứ, điều kiện, thủ tục.

Giải quyết nhanh đơn khởi kiện

Cùng với giải quyết án, đơn vị tập trung xử lý đơn khởi kiện nhằm hạn chế phát sinh tồn đọng và khiếu nại, tố cáo.

Tính đến ngày 31/8/2026, TAND khu vực 2 - Khánh Hòa đã xử lý 2.331/2.389 đơn khởi kiện, đạt 97,5%.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị gặp khó khăn về nhân lực. Đầu năm 2026 có 14 thư ký, sau khi một người nghỉ việc còn 13 người, trong đó 2 thư ký mới tuyển dụng, còn thiếu kinh nghiệm.

Tổ hành chính tư pháp có 4 thư ký vừa thực hiện công tác thụ lý, thống kê, báo cáo vừa đảm nhiệm nhiệm vụ chuyên môn. Đơn vị cũng chưa có biên chế chuyên trách về công nghệ thông tin.

Cán bộ TAND khu vực 2 - Khánh Hòa tập trung xử lý hồ sơ, đơn khởi kiện.

Để đáp ứng khối lượng đơn ngày càng tăng, lãnh đạo đơn vị đã bổ sung 1 Thẩm phán xử lý đơn và 2 thư ký giúp việc cho Văn phòng.

Từ đầu năm, Đoàn Thanh niên phối hợp với UBND 12 xã, phường trên địa bàn lắp đặt bảng thông tin, niêm yết, tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình tố tụng, viết đơn và cung cấp tài liệu, chứng cứ theo quy định.

Qua đó góp phần giảm việc người dân phải đi lại nhiều lần, hạn chế tình trạng phải sửa chữa, bổ sung đơn và đẩy nhanh việc thụ lý.

Tổ hành chính tư pháp cũng tăng cường làm việc vào buổi tối, ngày nghỉ; đồng thời phân loại từng nhóm đơn để xác định rõ trường hợp đủ điều kiện thụ lý, chuyển trung tâm hòa giải, đối thoại hoặc chuyển đúng thẩm quyền.

Nhờ phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp giữa các bộ phận, các đơn khởi kiện đủ điều kiện được thụ lý, nhập phần mềm quản lý án đúng thời gian, trình lãnh đạo phân công Thẩm phán giải quyết kịp thời.

Chuyển đổi số cũng được đơn vị xác định là giải pháp hỗ trợ nâng cao năng suất. Cán bộ, công chức được tham gia các lớp tập huấn về công nghệ thông tin, phần mềm quản lý án do TANDTC và TAND tỉnh tổ chức.

Đơn vị đồng thời tích cực sử dụng Trợ lý ảo để tra cứu thông tin, văn bản, hỗ trợ áp dụng pháp luật chính xác và hạn chế sử dụng văn bản đã hết hiệu lực.

Đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án” được TAND khu vực 2 - Khánh Hòa xác định là dịp tiếp tục hoàn thiện phương thức quản lý, nâng cao chất lượng giải quyết án, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cán bộ, công chức, hướng đến xây dựng nền tư pháp hiện đại, phục vụ nhân dân.