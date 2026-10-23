TAND khu vực 2- Cần Thơ triển khai thí điểm nền tảng quản lý án toàn trình

Quang cảnh buổi tập huấn

Thực hiện Công văn số 703/CNTT ngày 16/10/2026 của Cục Công nghệ thông tin TANDTC về việc triển khai thực hiện thí điểm Nền tảng E-QLTA theo Quyết định số 405/QĐ-TANDTC, TAND khu vực 2 đã khẩn trương phổ biến các nội dung cốt lõi nhằm đưa hệ thống vào công việc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Lưu Thị Hồng Nương, Phó Chánh án TAND khu vực 2 nhấn mạnh, việc ứng dụng nền tảng E-QLTA là bước tiến chiến lược trong tiến trình chuyển đổi số, giúp nâng cao tính minh bạch, thống nhất dữ liệu và hiện đại hóa quy trình quản lý án, hướng tới xây dựng Tòa án điện tử.

Tại buổi tập huấn, cán bộ, công chức đơn vị đã được quán triệt đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, đơn vị đã hoàn tất việc cấu hình sổ nghiệp vụ, quy tắc cấp số, phân quyền người dùng và chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, máy quét số hóa hồ sơ.

Kể từ ngày 20/10/2026, toàn bộ các vụ án, vụ việc phát sinh mới phải được cập nhật ngay từ khâu tiếp nhận trên hệ thống E-QLTA

Trong giai đoạn thí điểm ban đầu, đơn vị duy trì nhập liệu song song trên Phần mềm QLTA cũ và Nền tảng E-QLTA, lấy E-QLTA làm hệ thống tác nghiệp chính.

Bên cạnh đó, 100% văn bản tố tụng phát sinh phải được tạo lập, cấp số và trình ký số trực tiếp trên Nền tảng E-QLTA, đồng thời thực hiện số hóa hồ sơ giấy ngay từ khi tiếp nhận.

Các Thẩm phán và Thư ký cũng được yêu cầu chủ động thu thập, cập nhật chính xác số định danh cá nhân/Căn cước công dân của các bên đương sự để phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Buổi tập huấn diễn ra nghiêm túc, thể hiện tinh thần học hỏi nâng cao nghiệp vụ của đơn vị

Đặc biệt, công tác an toàn an ninh mạng được quán triệt nghiêm ngặt, yêu cầu công chức bảo mật tài khoản cá nhân, sử dụng xác thực đa yếu tố (MFA) và tuyệt đối không tải dữ liệu nghiệp vụ hay hồ sơ vụ án lên mạng xã hội, email cá nhân hoặc các ứng dụng AI công cộng.

Đồng thời, TAND khu vực 2 đã thành lập nhóm giám sát, hỗ trợ triển khai Nền tảng E-QLTA do Lãnh đạo Tòa án trực tiếp phụ trách nhằm đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn kỹ thuật cho Thẩm phán, Thư ký trong quá trình thao tác, đồng thời duy trì báo cáo định kỳ hằng tuần về TAND cấp tỉnh trước 15 giờ thứ Năm.

Với tinh thần “vừa làm, vừa hoàn thiện”, buổi tập huấn đã giúp toàn thể cán bộ, công chức TAND khu vực 2 nắm vững quy trình nghiệp vụ, sẵn sàng vận hành thành thạo Nền tảng E-QLTA, góp phần nâng cao chất lượng công tác xét xử và đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp tại địa phương.