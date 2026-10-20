TAND khu vực 2- Cần Thơ họp mặt ngày Phụ nữ Việt Nam

Tập thể nữ cán bộ, viên chức TAND khu vực 2- Cần Thơ xinh tươi trong ngày họp mặt

Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo TAND khu vực 2 đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể nữ cán bộ, công chức trong đơn vị.

Đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm vượt khó của các chị em trong thời gian qua.

Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào — từ Thẩm phán, Thư ký Tòa án cho đến các bộ phận hỗ trợ, các nữ cán bộ luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang", đóng góp tích cực vào công tác xét xử, giải quyết án và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đại diện lãnh đạo TAND khu vực 2 nhấn mạnh, những đóng góp bền bỉ của đội ngũ nữ cán bộ, công chức không chỉ góp phần quan trọng giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ công lý, mà còn giữ lửa cho gia đình luôn hạnh phúc, êm ấm.

Buổi họp mặt được tổ chức trong không khí ấm áp, vui vẻ

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của buổi họp mặt, đại diện Công đoàn và nam cán bộ trong đơn vị đã trao tặng những bí hoa tươi thắm cùng các phần quà ý nghĩa dành cho tập thể nữ công chức.

Các đại biểu cũng đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong việc cân bằng giữa công việc chuyên môn và chăm sóc gia đình.

Khép lại buổi họp mặt, đại diện nữ cán bộ, công chức TAND khu vực 2 – Cần Thơ đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía Ban Lãnh đạo và Công đoàn cơ sở.

Tập thể nữ cán bộ khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.