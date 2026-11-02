TAND khu vực 13 – Vĩnh Long quyết liệt xử lý án tồn đọng

Thực hiện Nghị quyết số 34/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; đồng thời triển khai chỉ đạo của Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long về tăng cường giải quyết, xét xử, khắc phục án tồn đọng, kéo dài, TAND khu vực 13 – Vĩnh Long đã xây dựng kế hoạch tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng trước ngày 15/12/2026.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được đơn vị xác định nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác giải quyết án, nhất là các vụ án đã thụ lý từ ngày 30/9/2025 trở về trước nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên và lãnh đạo phụ trách.

Trước đó, ngày 4/10/2026, Chi bộ TAND khu vực 13 – Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/CB về tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đối với công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, bảo đảm 100% vụ án trong thời hạn luật định và giải quyết dứt điểm án tồn đọng, kéo dài trước ngày 15/12/2026.

Chánh án Nguyễn Văn Truyền họp chỉ đạo phân công thời hạn luật định và giải quyết dứt điểm án tồn đọng,

Nghị quyết xác định rõ, việc giải quyết án đúng thời hạn và xử lý dứt điểm án tồn đọng không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm trực tiếp của từng Thẩm phán được phân công, trách nhiệm phối hợp của Thư ký, Thẩm tra viên và vai trò lãnh đạo, kiểm tra của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị.

Trên cơ sở đó, Chánh án TAND khu vực 13 – Vĩnh Long đã ký ban hành Kế hoạch số 48/KH-TA ngày 22/10/2026, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, phân công trách nhiệm đến từng cá nhân, bộ phận, bảo đảm mỗi vụ án tồn đọng đều được theo dõi, kiểm soát bằng tiến độ cụ thể.

Theo kế hoạch, đơn vị đặt mục tiêu phấn đấu giải quyết dứt điểm các vụ án trong danh sách trước ngày 15/12/2026. Trong đó, ưu tiên những vụ án thụ lý từ ngày 30/9/2025 trở về trước, các vụ kéo dài nhiều năm, có nguy cơ quá hạn và những vụ đã đủ điều kiện đưa ra xét xử.

Đối với các trường hợp có trở ngại khách quan đặc biệt, bất khả kháng hoặc phải tạm đình chỉ theo đúng quy định pháp luật, Thẩm phán phải báo cáo rõ căn cứ, nguyên nhân, những biện pháp đã thực hiện và hướng xử lý tiếp theo. Việc đánh giá kết quả phải căn cứ tình trạng tố tụng thực tế, không chạy theo chỉ tiêu mà xem nhẹ chất lượng giải quyết án.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, TAND khu vực 13 – Vĩnh Long tập trung rà soát, phân loại toàn bộ các vụ án tồn đọng theo từng nhóm, gồm: vụ án đã đủ điều kiện xét xử hoặc ban hành quyết định; vụ án còn phải xác minh, đo đạc, thẩm định, định giá, giám định; vụ án phức tạp, có nhiều đương sự, yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập và các vụ án đang tạm đình chỉ, có trở ngại khách quan.

Đối với từng hồ sơ, Thẩm phán được phân công phải xác định cụ thể tình trạng tố tụng, nguyên nhân tồn đọng, công việc còn phải thực hiện, cơ quan cần phối hợp, thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ và ngày dự kiến xét xử hoặc ban hành quyết định giải quyết. Qua đó, lãnh đạo đơn vị có cơ sở theo dõi, kiểm tra và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Một trong những giải pháp được chú trọng là thiết lập cơ chế theo dõi, cảnh báo tiến độ đến từng vụ án, từng Thẩm phán. Theo phân công, Thẩm tra viên là đầu mối quản lý danh sách các vụ án tồn đọng, thường xuyên cập nhật kết quả giải quyết, tổng hợp tiến độ và tham mưu cảnh báo những trường hợp có nguy cơ chậm tiến độ.

Đáng chú ý, kế hoạch đặt ra cơ chế cảnh báo theo từng mốc thời gian: vụ án còn dưới 30 ngày đến hạn phải đưa vào diện theo dõi; dưới 15 ngày, Thẩm phán phải báo cáo trực tiếp lãnh đạo phụ trách; trường hợp dưới 7 ngày mà chưa đủ điều kiện kết thúc phải báo cáo Chánh án để chỉ đạo ngay.

Cùng với đó, chế độ báo cáo tiến độ được thực hiện định kỳ vào chiều thứ Sáu hằng tuần. Trên cơ sở báo cáo của từng Thẩm phán, Chánh án hoặc Phó Chánh án được phân công tổ chức giao ban chuyên đề, kiểm tra những hồ sơ chậm tiến độ, yêu cầu giải trình nguyên nhân và xác định biện pháp xử lý cụ thể.

Đối với những vụ án phức tạp, kéo dài, có nhiều quan hệ tranh chấp hoặc khó khăn trong thu thập chứng cứ, lãnh đạo Tòa án sẽ xem xét thành lập tổ công tác hoặc phân công người có kinh nghiệm hỗ trợ nghiên cứu, tháo gỡ. Việc rà soát tập trung vào quan hệ pháp luật tranh chấp, tư cách tham gia tố tụng, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập và tính đầy đủ của chứng cứ.

Đơn vị cũng chú trọng phối hợp với Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự, UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai, các cơ quan chuyên môn, tổ chức định giá và giám định để đẩy nhanh việc cung cấp tài liệu, xác minh, đo đạc, thẩm định, định giá.

Những yêu cầu phối hợp chậm được đáp ứng sẽ được đôn đốc bằng văn bản; trường hợp tiếp tục kéo dài, Thẩm phán phải báo cáo lãnh đạo để có biện pháp phối hợp hoặc kiến nghị theo thẩm quyền.

Cán bộ TAND khu vực 13 - Vĩnh Long làm việc tích cực để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Đối với án tạm đình chỉ, Tòa án yêu cầu rà soát 100% hồ sơ, kiểm tra căn cứ tạm đình chỉ và điều kiện khôi phục ít nhất hai lần mỗi tháng. Khi lý do tạm đình chỉ không còn, Thẩm phán phải kịp thời thực hiện thủ tục khôi phục để tiếp tục giải quyết theo quy định, không để tình trạng tạm đình chỉ trở thành nguyên nhân kéo dài thời gian giải quyết vụ án.

Bên cạnh yêu cầu giải quyết án tồn đọng, TAND khu vực 13 – Vĩnh Long đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc bảo đảm chất lượng xét xử, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục tố tụng và quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, bị can, bị cáo cùng những người tham gia tố tụng.

Để bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, đơn vị ưu tiên bố trí lịch làm việc, phòng xét xử, phương tiện, kinh phí tố tụng và nhân lực cho nhóm án tồn đọng. Văn phòng, bộ phận kế toán có trách nhiệm xử lý kịp thời các thủ tục hành chính, tạm ứng, thanh toán chi phí tố tụng, không để những vướng mắc nội bộ ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án.

Đặc biệt, kết quả thực hiện kế hoạch được xác định là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại chất lượng công chức, đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng. Những trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, không thực hiện chế độ báo cáo hoặc không chấp hành chỉ đạo hợp pháp sẽ phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo quy định.

Theo lộ trình, TAND khu vực 13 – Vĩnh Long tổ chức kiểm tra tiến độ vào đầu tháng 11/2026, kiểm điểm lần cuối trong tuần đầu tháng 12/2026 và đến ngày 15/12/2026 đánh giá kết quả thực hiện, xác định trách nhiệm đối với những trường hợp chưa hoàn thành.

Với sự lãnh đạo của Chi bộ, sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tòa án, cùng việc phân công cụ thể trách nhiệm từng cá nhân, TAND khu vực 13 – Vĩnh Long đang tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng án tồn đọng, kéo dài.

Việc quyết liệt giải quyết các vụ án tồn đọng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử mà còn thể hiện trách nhiệm của Tòa án trong bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật công vụ và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.