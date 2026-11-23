TAND khu vực 13 - Cần Thơ ký kết quy chế phối hợp về việc thực hiện một số hoạt động tố tụng với các xã, phường thuộc phạm vi thẩm quyền

Chuyển biến từ “phối hợp vụ việc” sang “cơ chế thường xuyên”

Kể từ khi triển khai mô hình TAND khu vực với thẩm quyền tố tụng mở rộng, bên cạnh những thuận lợi từ việc tinh gọn và nâng cao hiệu lực quản lý, thực tiễn ban đầu cũng bộc lộ không ít khó khăn mang tính đặc thù.

Từ đó, những vấn đề phức tạp phát sinh như: công tác xác minh thông tin nhân thân; việc thu thập tài liệu, chứng cứ về đất đai; việc tống đạt văn bản tố tụng trên địa bàn rộng; hay bài toán bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cán bộ tư pháp khi tiến hành các biện pháp tố tụng ngoài trụ sở.

Đối với công tác xét xử, nếu những vấn đề này rơi vào tình trạng bị động, hậu quả tất yếu là kéo dài thời hạn tố tụng, làm phát sinh án quá hạn và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giải quyết vụ án.

Bởi trước đây, mối quan hệ phối hợp thường diễn ra theo phương thức “phát sinh việc nào, liên hệ việc đó”, dẫn đến tình trạng bị động về mặt thời gian và phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan.

Để giải quyết tình trạng này, ngày 29/8/2025, TAND khu vực 13 - Cần Thơ đã ký kết Quy chế phối hợp thực hiện một số hoạt động tố tụng với UBND của 9 xã, phường trên địa bàn, bao gồm: Đại Thành, Ngã Bảy, Hiệp Hưng, Phương Bình, Hòa An, Tân Bình, Thạnh Hòa, Phụng Hiệp và Tân Phước Hưng.

Quy chế không dừng lại ở những nguyên tắc chung chung mà quy định chi tiết trách nhiệm, phương thức và thời hạn giải quyết đối với từng hoạt động trọng yếu có tác động trực tiếp đến tiến độ vụ án.

Trong đó, đối với các tài liệu do UBND cấp xã quản lý, thời hạn cung cấp được giới hạn tối đa là 15 ngày; trường hợp có trở ngại khách quan đặc biệt thì không quá 30 ngày.

UBND cấp xã có trách nhiệm phân công, cử người tham gia trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.

Đồng thời, hai bên thống nhất lập đầu mối trao đổi thông tin nhanh chóng qua môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, TAND khu vực 13 - Cần Thơ sẽ làm đầu mối tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá hiệu quả phối hợp và kịp thời sửa đổi các nội dung chưa phù hợp.

Ông Trương Minh Kiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hưng đóng góp ý kiến tại hội nghị

Việc “thể chế hóa” quy trình phối hợp đã biến văn bản thỏa thuận thành một công cụ quản trị tiến độ đắc lực, giúp các Thẩm phán chủ động kiểm soát thời hạn chuẩn bị xét xử, giảm thiểu việc trì hoãn do chờ đợi xác minh từ địa phương.

Bên cạnh quan hệ với chính quyền cấp xã, TAND khu vực 13 - Cần Thơ tiếp tục nhân rộng cách làm chủ động sang các cơ quan, đơn vị chuyên môn khác nhằm giải quyết triệt để từng nhóm nguyên nhân có thể gây chậm trễ hoạt động tố tụng.

Tranh chấp đất đai là luôn chiếm tỷ lệ lớn và phức tạp nhất trong án dân sự. Một bài toán khó cần giải quyết là xác minh nguồn gốc sử dụng, quá trình biến động và tình trạng pháp lý của quyền sử dụng đất thường mất nhiều thời gian do hồ sơ lưu trữ qua nhiều thời kỳ.

Để khắc phục tình trạng này, TAND khu vực 13 - Cần Thơ đã chủ động tổ chức kênh trao đổi thông tin thường xuyên với các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn.

Nhờ sự kết nối này, cơ quan chuyên môn nắm bắt chính xác yêu cầu tố tụng của Tòa án để cung cấp trích lục, tài liệu đúng trọng tâm, loại bỏ tình trạng yêu cầu bổ sung nhiều lần, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị xét xử.

Mô hình “Dân vận khéo” - Gắn xét xử với truyền thông chính sách

Một điểm nổi bật trong năm qua là TAND khu vực 13 - Cần Thơ đã phối hợp cùng Đảng ủy, UBND xã Thạnh Hòa triển khai mô hình “Dân vận khéo” trong giải quyết tranh chấp đất đai.

TAND khu vực 13- Cần Thơ phối hợp cùng Đảng ủy, UBND xã Thạnh Hòa triển khai mô hình “ Dân vận khéo”

Khác với các quy trình dân vận mang tính thời điểm, mô hình "Dân vận khéo" diễn ra xuyên suốt trong toàn bộ quá trình tố tụng, bắt đầu từ khâu tiếp nhận đơn thư, hòa giải, chuẩn bị xét xử cho đến giai đoạn ban hành bản án và phối hợp thi hành án.

Trong mô hình này, công tác vận động, giải thích và thuyết phục được lồng ghép một cách tinh tế, mềm mại nhưng đầy tính nguyên tắc trong từng công đoạn

Thay vì để tranh chấp phức tạp, kéo dài dẫn tới khởi kiện, TAND khu vực 13 - Cần Thơ phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, ban ấp và tổ hòa giải ở cơ sở tiếp cận, vận động, giải thích pháp luật ngay tại địa bàn dân cư.

Cách làm này không chỉ giúp người dân hiểu đúng quy định pháp luật để tự nguyện thỏa thuận, hàn gắn quan hệ láng giềng, mà còn chứng minh được trách nhiệm của cơ quan tư pháp không chỉ bắt đầu khi thụ lý và khép lại ở bản án, mà còn đồng hành cùng địa hóa giải mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Ngoài ra, TAND khu vực 13 - Cần Thơ cũng phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát, Công an xã, các cơ sở cai nghiện và Báo Công lý tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động trong Tháng hành động phòng, chống ma túy. Việc đưa phiên tòa đến tận cơ sở cai nghiện mang lại hiệu quả giáo dục rất cao.

Song song đó, Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác thông tin, tuyên truyền ngày 05/3/2026 giữa Báo Công lý với TAND khu vực 13 - Cần Thơ đã hiện thực hóa định hướng chuyển từ “đưa tin thụ động” sang “chủ động truyền thông”, giúp nhân dân hiểu rõ thẩm quyền mới của TAND khu vực, nâng cao nhận thức pháp luật và củng cố niềm tin vào công lý.

Sự chủ động, sáng tạo và đồng bộ trong các giải pháp phối hợp đã mang lại những kết quả toàn diện trong năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh đơn vị phải đảm đương khối lượng công việc tăng cao.

Năm 2026, đơn vị thụ lý 3.224 vụ, việc, giải quyết 3.063 vụ, việc, đạt tỷ lệ 95,01%; số thụ lý tăng 49,54%, số giải quyết tăng 51,04% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với kết quả về tiến độ, chất lượng giải quyết án tiếp tục được bảo đảm. Tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan là 0,21%; không có án quá hạn, không có án tạm đình chỉ không đúng quy định.

Tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành theo tố tụng đạt 54,66%; thi hành án hình sự đạt 100%; 1.029/1.029 bản án, quyết định đủ điều kiện công bố được công khai, đạt 100%.

Các kết quả trên không chỉ phản ánh nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn cho thấy giá trị của việc đổi mới phương thức tổ chức công việc, tăng cường phối hợp và chủ động tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong thực tiễn.

Công tác phối hợp giữa TAND khu vực 13 - Cần Thơ và Đảng ủy, UBND xã Thạnh Hòa được thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả. Việc phối hợp chặt chẽ nhưng tuyệt đối không làm mờ ranh giới chức năng nhiệm vụ, giữ vững nguyên tắc độc lập xét xử của Thẩm phán và Hội đồng xét xử. Từ đó, tạo thuận lợi cho việc làm rõ sự thật khách quan, chứ không phải làm thay hay can thiệp vào thẩm quyền của nhau.

Thực tiễn tại TAND khu vực 13 – Cần Thơ đã khẳng định, trước những khó khăn cần có tư duy và hành động quyết liệt, tinh thần phục vụ nhân dân và sự chủ động mở rộng cơ chế phối hợp liên ngành thì mọi điểm nghẽn đều có thể được khơi thông.