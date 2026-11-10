TAND khu vực 12 – Tây Ninh trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 63 thẻ BHYT với tổng kinh phí 36 triệu đồng. đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Toàn bộ kinh phí thực hiện do Chi đoàn TAND khu vực 12 – Tây Ninh vận động từ các nhà hảo tâm.

Quang cảnh chương trinh trao tặng 63 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn,

BHYT có ý nghĩa quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Việc trao tặng thẻ BHYT góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh, giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Đại diện địa phương đã ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chi đoàn TAND khu vực 12 – Tây Ninh và các nhà hảo tâm. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia với cộng đồng, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Anb Trần Thế Sự, Bí thư Chi đoàn TAND khu vực 12 – Tây Ninh trao kinh phí cấp 63 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Thông qua chương trình, Chi đoàn TAND khu vực 12 – Tây Ninh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ ngành Tòa án, lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, chung tay chăm lo đời sống nhân dân.