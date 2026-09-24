TAND khu vực 10 - Gia Lai tặng quà Trung thu cho trẻ em làng kết nghĩa

Tại chương trình, đoàn đã trao 150 suất quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi, là con em người dân tộc thiểu số trên địa bàn làng.

Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang theo rất nhiều tình cảm của tập thể TAND khu vực 10-Gia Lai, với sự động viên, giúp các cháu có một mùa Trung thu ấm áp, hạnh phúc và đủ đầy hơn.

Đoàn viên TAND khu vực 10 - Gia Lai tặng quà cho các cháu thiếu nhi làng kết nghĩa.

Thông qua hoạt động này, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên TAND khu vực 10, góp phần lan tỏa yêu thương, chung tay chăm lo cho trẻ em vùng khó, thắt chặt tình đoàn kết giữa 2 đơn vị kết nghĩa.

Được biết, làng Đak Bơt là làng đặc biệt khó khăn của xã Kon Chiêng, đời sống người dân còn nhiều vất vả.

Trước đó, vào ngày 10/4/2026, TAND khu vực 10 - Gia Lai đã tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Tơ Bla (nay là làng Đak Bơt), xã Kon Chiêng, tỉnh Gia Lai.

Ngày 10/4/2026, TAND khu vực 10 - Gia Lai đã tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Tơ Bla (nay là làng Đak Bơt), xã Kon Chiêng, tỉnh Gia Lai.

Mục đích của Lễ kết nghĩa nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, công chức TAND khu vực 10 – Gia Lai với nhân dân làng Tơ Bla, xã Kon Chiêng; hỗ trợ làng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự và nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân.

Theo đó, từ thời điểm kết nghĩa TAND khu vực 10 sẽ cử Thẩm phán, Thư ký thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền các quy định pháp luật về: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ và các chính sách Dân tộc, Tôn giáo của Đảng và Nhà nước cho nhân dân; Vận động bà con thực hiện tốt nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ vận động cán bộ, công chức đóng góp kinh phí và các nguồn hợp pháp khác để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của làng vào các dịp lễ, Tết; Phối hợp với chính quyền xã Kon Chiêng hỗ trợ làng Tơ Bla (cũ) thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.