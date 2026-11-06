TAND khu vực 1 - Lào Cai đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật trong trường học

Bà Lê Thị Hoàng Hải, Chánh án TAND khu vực 1 - Lào Cai phát biểu tại buổi tuyên truyền pháp luật.

Chương trình tuyên truyền đã kết hợp các tiểu phẩm với giao lưu, giải đáp pháp luật trực tiếp, giúp học sinh tiếp cận kiến thức qua những tình huống gần gũi.

Phát biểu tại chương trình, Chánh án TAND khu vực 1 - Lào Cai Lê Thị Hoàng Hải nhấn mạnh sự cần thiết của công tác giáo dục pháp luật cho học sinh trước những nguy cơ bạo lực học đường, mất an toàn trên không gian mạng và xâm hại trẻ em.

Các đại biểu, thành viên tổ chức buổi tuyên truyền.

Từ thực tiễn xét xử, bà Lê Thị Hoàng Hải cho biết, không ít hành vi vi phạm pháp luật bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ, sự bốc đồng hoặc thiếu hiểu biết pháp luật, để lại hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội.

Việc tuyên truyền cần giúp học sinh nhận biết hành vi bị nghiêm cấm, hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, ứng xử văn minh, giải quyết mâu thuẫn đúng cách và chủ động bảo vệ bản thân, bà Hải nhấn mạnh.

Điểm nhấn của chương trình là hai tiểu phẩm do học sinh nhà trường biểu diễn, gắn nội dung tuyên truyền với những tình huống các em có thể gặp trong học tập, sinh hoạt và sử dụng mạng xã hội.

Chương trình tuyên truyền đã kết hợp các tiểu phẩm thu hút sự quan tâm của các em học sinh.

Việc kết hợp sân khấu hóa với hỏi đáp trực tiếp giúp kiến thức pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ. Học sinh có cơ hội trao đổi từ tình huống cụ thể, qua đó hiểu rõ hơn hậu quả của hành vi vi phạm và cách ứng xử khi gặp nguy cơ mất an toàn.

Các tình huống trong tiểu phẩm.

Tổng kết nội dung tuyên truyền, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân, nêu bật thực tiễn giáo dục pháp luật trong nhà trường, nhấn mạnh trách nhiệm phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Đại diện học sinh cũng trình bày nội dung cam kết chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, thân thiện.

Chương trình cụ thể hóa kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữa TAND khu vực 1 - Lào Cai và Đoàn Hội thẩm nhân dân, cùng các cơ quan, tổ chức cùng tham gia đã góp phần nâng cao nhận thức, phòng ngừa vi phạm từ lứa tuổi học sinh.

Học sinh Trường THCS Yên Ninh tham gia buổi tuyên truyền.

Bà Lê Thị Hoàng Hải, Chánh án TAND khu vực 1 cho biết: Thời gian tới, TAND khu vực 1 - Lào Cai và Đoàn HTND tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần hơn với học sinh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.