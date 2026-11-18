Làm hết việc chứ không làm hết giờ

Nếu có dịp ghé qua trụ sở TAND khu vực 1 - Lạng Sơn vào những buổi chiều muộn, thậm chí là những ngày nghỉ cuối tuần, không khó để bắt gặp hình ảnh những phòng làm việc vẫn sáng đèn. Ở đó, các Thẩm phán, Thư ký vẫn đang miệt mài bên những tập hồ sơ, cẩn trọng rà soát từng chứng cứ, từng điều luật.

Năm 2026, số lượng vụ việc TAND khu vực 1 - Lạng Sơn thụ lý tăng vọt lên tới hơn 1.440 vụ – tăng hơn 500 vụ so với năm trước

Năm 2026 là một phép thử lớn đối với bản lĩnh của đội ngũ làm công tác xét xử tại đây, khi số lượng vụ việc thụ lý tăng vọt lên tới hơn 1.440 vụ – tăng hơn 500 vụ so với năm trước.

Áp lực đè nặng lên vai từng cán bộ khi bình quân mỗi Thẩm phán phải gánh vác tới 110 vụ án trong năm. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả những khó khăn về nhân lực và tính chất phức tạp của các vụ tranh chấp đất đai, tín dụng hay án hình sự, tập thể TAND khu vực 1 – Lạng Sơn đã biến áp lực thành động lực.

Không có tình trạng đi muộn về sớm, không có sự đùn đẩy trách nhiệm, thay vào đó là tinh thần tự giác làm thêm giờ, làm xuyên cuối tuần, làm hết việc chứ không làm hết giờ để chạy đua với tiến độ. Kết quả, đơn vị đã giải quyết đạt tỷ lệ ấn tượng 99%, đặc biệt là không để xảy ra bất kỳ vụ án nào quá hạn luật định hay tạm đình chỉ trái quy định. Ở mảng án hình sự, hôn nhân gia đình và hành chính, tỷ lệ giải quyết thậm chí đạt mức tuyệt đối 100%.

Tập thể cán bộ, Thẩm phán, người lao động TAND khu vực 1 – Lạng Sơn.

Lan tỏa công lý từ những phiên tòa lưu động và sự tận tâm hòa giải

Không chỉ dừng lại ở những bản án nghiêm minh trong phòng xử, dấu ấn của TAND khu vực 1 - Lạng Sơn trong năm qua còn in đậm qua những chuyến đi cơ sở. Hàng chục phiên tòa lưu động đã được tổ chức ngay tại địa bàn xảy ra vụ án, tại các trường trung học phổ thông và Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh.

Giữa sân trường hay nhà văn hóa địa phương, những lời phân tích thấu tình đạt lý của Hội đồng xét xử không chỉ nhằm răn đe tội phạm mà còn trở thành những bài học pháp luật trực quan, sinh động, góp phần nâng cao ý thức người dân và giữ gìn bình yên cho từng bản làng, khu phố.

Một phiên tòa lưu động do TAND khu vực 1 - Lạng Sơn tổ chức

Bên cạnh sự nghiêm khắc của pháp luật, các cán bộ Tòa án nơi đây còn mang trong mình sự thấu cảm sâu sắc. Xác định "hòa giải là giải pháp gốc rễ để hàn gắn rạn nứt", đội ngũ Hòa giải viên và Thẩm phán TAND khu vực 1 – Lạng Sơn đã kiên trì lắng nghe, phân tích để các đương sự tìm được tiếng nói chung.

Dù cơ sở vật chất đôi lúc còn quá tải khi nhiều phiên hòa giải trùng lịch, đơn vị vẫn linh hoạt bố trí không gian, địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Nhờ đó, gần một nửa số vụ việc đưa ra hòa giải, đối thoại đã thành công; riêng trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, 78 cặp vợ chồng đã tìm lại được hạnh phúc, đoàn tụ dưới một mái nhà sau những phút giây tưởng chừng đổ vỡ.

Một trong những điểm sáng nổi bật làm nên diện mạo mới của TAND khu vực 1 - Lạng Sơn chính là quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số. Thay vì những quy trình thủ tục giấy tờ rườm rà trước đây, giờ đây, người dân khi bước chân vào phòng tiếp công dân có thể dễ dàng dùng điện thoại thông minh quét mã QR để tra cứu ngay 24 mẫu văn bản tố tụng cùng danh mục án phí, lệ phí.

Thái độ niềm nở, hướng dẫn tận tình của cán bộ tiếp dân kết hợp với sự tiện lợi của công nghệ đã xóa tan tâm lý e ngại của người dân mỗi khi đến Tòa án.

Bằng tinh thần đoàn kết, sự tận tụy không quản ngày đêm và tư duy đổi mới sáng tạo, TAND khu vực 1- Lạng Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đội ngũ Thẩm phán đã biến phần mềm Trợ lý ảo thành người bạn đồng hành đắc lực với hàng nghìn lượt tra cứu, hỏi đáp tình huống pháp lý để nâng cao chất lượng xét xử. Đồng thời, đơn vị cũng tổ chức thành công hàng chục phiên tòa trực tuyến kết nối với các điểm cầu trại tạm giam, giúp tiết kiệm chi phí xã hội và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đặc biệt, một chiến dịch "làm sạch" và số hóa dữ liệu quy mô lớn đã được triển khai khi các cán bộ miệt mài phân loại, lọc tài liệu của hơn 10.000 hồ sơ lưu trữ từ năm 1975 đến nay, đặt nền móng cho lộ trình xây dựng Tòa án điện tử.

Vững tin hướng tới chặng đường mới

Đồng chí Nguyễn Văn Bẩy – Chánh án TAND khu vực 1 - Lạng Sơn cho biết: "Có những thời điểm, nhìn lượng đơn khởi kiện và hồ sơ án dồn về tăng đột biến, ban lãnh đạo đơn vị không khỏi trăn trở. Để không bị động, chúng tôi xác định phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương ngay từ đầu, duy trì giao ban hằng tuần để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho từng Thẩm phán, Thư ký. Nhưng điều làm tôi tự hào nhất không chỉ là những con số hoàn thành chỉ tiêu, mà là tinh thần đoàn kết và lòng yêu nghề của anh em trong cơ quan.

Chánh án TAND khu vực 1 - Lạng Sơn, Nguyễn Văn Bẩy.

"Không ai bảo ai, từ lãnh đạo đến nhân viên phục vụ, lái xe, bảo vệ đều nỗ lực gấp đôi, gấp ba. Các Thẩm phán, Thư ký sẵn sàng gác lại việc riêng, làm thêm buổi tối, làm cả thứ Bảy, Chủ nhật để giải quyết dứt điểm vụ việc cho dân. Chính sự đồng lòng và tận tâm ấy đã giúp đơn vị đứng vững và bứt phá trước mọi áp lực” - Chánh án Nguyễn Văn Bẩy nhấn mạnh.

Với sự đoàn kết, bản lĩnh nghề nghiệp và tư duy đổi mới, tập thể TAND khu vực 1 - Lạng Sơn đang tràn đầy tự tin bước vào chặng đường mới. Họ vẫn đang lặng lẽ giữ nhịp cầu công lý, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.