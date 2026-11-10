TAND khu vực 1 – Cà Mau mở hướng giáo dục cho người chưa thành niên phạm tội

TAND khu vực 1 – Cà Mau vừa tiến hành mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với bị can L.H.L., người chưa thành niên có hành vi phạm tội “Cướp giật tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, L.H.L. mới 15 tuổi 9 tháng.

Quá trình điều tra, truy tố, bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho bị hại. Bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can.

Hành vi của L.H.L. thuộc trường hợp phạm tội nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Quang cảnh phiên họp

Tuy nhiên, qua xem xét nhân thân, độ tuổi, thái độ khai báo, việc khắc phục hậu quả và các điều kiện theo Luật Tư pháp người chưa thành niên, Tòa án nhận thấy bị can không thuộc trường hợp bị loại trừ và đủ điều kiện áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, không cần thiết phải áp dụng hình phạt.

Quá trình xem xét có sự tham gia của đại diện gia đình, chính quyền địa phương và người làm công tác xã hội. Tòa án đã phân tích tính chất, hậu quả hành vi vi phạm, đồng thời giải thích quyền và nghĩa vụ của người chưa thành niên trong quá trình chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng.

Trên cơ sở đó, TAND khu vực 1 – Cà Mau quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với L.H.L. trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày bị can được đưa vào trường giáo dưỡng.

Bị can có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về học tập, học nghề, lao động và sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường.

Việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng thể hiện chính sách nhân văn của pháp luật, lấy giáo dục, phục hồi làm trọng tâm trong xử lý người chưa thành niên phạm tội.

Qua đó, giúp người vi phạm nhận thức hậu quả hành vi, có cơ hội sửa chữa sai lầm, đồng thời góp phần phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên.