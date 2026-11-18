Dịp này, TAND hai cấp tỉnh Quảng Ngãi trao tặng 4 con bò sinh sản và nhiều phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo sinh kế, phát triển kinh tế và hướng đến giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Tham dự chương trình có ông Hà Viết Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi; ông Lương Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh; lãnh đạo TAND các khu vực từ 1 đến 11; lãnh đạo Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum.

Ông Hà Viết Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi (phải) tham dự Ngày hội.

Về phía địa phương có bà Rơ Châm Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Rờ Kơi; ông Mai Nhữ Nam, Phó Chủ tịch UBND xã cùng các già làng và đông đảo người dân thôn Đăk Đe.

Phát biểu tại chương trình, ông Hà Viết Toàn cho biết, thực hiện Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 15/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, giúp đỡ xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, TAND tỉnh Quảng Ngãi được giao phụ trách, giúp đỡ xã Rờ Kơi, với sự đồng hành của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum.

Ông Hà Viết Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Ngày hội.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm của đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án và doanh nghiệp đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số; qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Để triển khai nhiệm vụ, Đảng ủy TAND tỉnh đã thành lập Tổ hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại xã Rờ Kơi. Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, công chức TAND tỉnh hỗ trợ 4 con bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để phát triển chăn nuôi, đồng thời trao tặng một số phần quà cho người dân.

TAND tỉnh trao tặng 4 con bò sinh sản cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo sinh kế, phát triển kinh tế và hướng đến giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Ngoài ra, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà “Đại đoàn kết”, giúp các hộ khó khăn có điều kiện ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất.

Theo ông Hà Viết Toàn, những phần hỗ trợ tuy thiết thực trước mắt nhưng còn mang ý nghĩa động viên, khích lệ người dân vươn lên trong cuộc sống. Cấp ủy, chính quyền xã Rờ Kơi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TAND tỉnh và doanh nghiệp để lựa chọn, triển khai các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng hướng dẫn người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và phát huy tinh thần tự lực, tự cường.

Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Ngãi giao bò cho người dân xã Rờ Kơi phát triển kinh tế

Đặc biệt, việc hỗ trợ cần gắn với hướng dẫn kỹ thuật, thường xuyên theo dõi, đánh giá và duy trì hiệu quả lâu dài, bảo đảm các mô hình thực sự phát huy tác dụng, giúp người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững.

Phát biểu tại Ngày hội, bà Rơ Châm Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Rờ Kơi, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của TAND tỉnh Quảng Ngãi và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum đối với địa phương, đặc biệt là những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Rơ Châm Lan nhấn mạnh, sự hỗ trợ về con giống, nhà ở và các phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để người dân yên tâm lao động, sản xuất, từng bước cải thiện đời sống.

Địa phương sẽ tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và già làng trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các mô hình phát triển kinh tế; phối hợp với TAND tỉnh và doanh nghiệp lựa chọn đúng đối tượng, triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ, đồng thời hướng dẫn, theo dõi quá trình thực hiện để phát huy giá trị lâu dài của các mô hình.

Lãnh đạo Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Ngãi trao quà cho người dân thôn Đăk Đe.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là lễ ký kết Chương trình phối hợp xây dựng, triển khai và duy trì mô hình “Dân vận khéo” về vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững tại xã Rờ Kơi, giai đoạn 2026–2030, giữa TAND tỉnh Quảng Ngãi, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum, Đảng ủy xã Rờ Kơi và UBND xã Rờ Kơi.

Chương trình phối hợp thể hiện sự thống nhất, quyết tâm và cam kết đồng hành lâu dài của các bên trong công tác dân vận tại địa phương. Theo đó, địa phương chủ trì lựa chọn mô hình, đối tượng hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp huy động nguồn lực, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn và theo dõi hiệu quả triển khai.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp xây dựng, triển khai và duy trì mô hình “Dân vận khéo” về vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững tại xã Rờ Kơi, giai đoạn 2026–2030.

Thông qua các hoạt động thiết thực tại Ngày hội, TAND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm trong công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, việc triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, nhà ở gắn với tuyên truyền, vận động sẽ tạo nền tảng để người dân xã Rờ Kơi phát huy nội lực, chủ động phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định, ấm no.