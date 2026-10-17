TAND hai cấp tỉnh Khánh Hòa tập huấn nghiệp vụ, tháo gỡ vướng mắc trong xét xử

Hội nghị được tổ chức nhằm củng cố kiến thức pháp luật, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết, xét xử các loại vụ án tại TAND hai cấp tỉnh Khánh Hòa.

Ông Lương Xuân Lộc, Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa, tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Lương Xuân Lộc - Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các tòa chuyên trách, các phòng nghiệp vụ cùng đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và Hội thẩm nhân dân hai cấp.

Ông Lương Xuân Lộc, Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề thiết thực trong hoạt động xét xử, trước hết là rút kinh nghiệm công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án tại TAND hai cấp.

Qua đó, các đơn vị nhìn nhận kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, thiếu sót và những vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn, góp phần nâng cao trách nhiệm và chất lượng giải quyết vụ án.

Ông Võ Văn Hải - Phó Chánh án TAND tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội nghị, phát biểu khai mạc hội nghị.

Một nội dung trọng tâm khác là chuyên đề “Kỹ năng giải quyết vụ án tranh chấp về quyền sử dụng đất”. Đây là nhóm tranh chấp thường phức tạp, liên quan đến nguồn gốc đất, giấy tờ pháp lý, quá trình quản lý, sử dụng đất qua nhiều thời kỳ và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

365 đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Việc nâng cao kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, phân tích, đánh giá chứng cứ và xác định đúng quan hệ pháp luật có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng giải quyết vụ án.

Bên cạnh đó, hội nghị tập trung trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong xét xử các vụ án dân sự và tập huấn chuyên đề về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.

Đây là dịp để các đại biểu chia sẻ tình huống phát sinh từ thực tiễn, trao đổi cách hiểu, vận dụng quy định pháp luật, hướng đến bảo đảm việc giải quyết vụ án chính xác, khách quan và thống nhất.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Hải - Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh án TAND tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội nghị nhấn mạnh vai trò của Hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử, góp phần bảo đảm nguyên tắc nhân dân tham gia thực hiện quyền tư pháp. Hội thẩm nhân dân cùng Thẩm phán xem xét, đánh giá chứng cứ, tình tiết vụ án và tham gia quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử.

Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức có chức danh tư pháp và Hội thẩm nhân dân cần thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, phát huy kinh nghiệm thực tiễn, giữ vững bản lĩnh, tính độc lập, khách quan và công tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị tập trung trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong xét xử các vụ án dân sự và tập huấn chuyên đề về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.

Lãnh đạo TAND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ chương trình, tích cực trao đổi, thảo luận, mạnh dạn nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xét xử.

Sau hội nghị, các đơn vị tiếp tục tăng cường trao đổi nghiệp vụ, tạo điều kiện để Hội thẩm nhân dân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng xét xử tại TAND hai cấp.

Phát biểu chỉ đạo, Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa Lương Xuân Lộc yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến toàn thể Thẩm phán, Thư ký những nội dung cần rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết án được nêu tại hội nghị tập huấn; chủ động rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án.

Đồng thời, các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi sát tiến độ thực hiện lộ trình giải quyết án tồn đọng theo yêu cầu của TANDTC; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị và thời hạn giải quyết đối với từng vụ án, không để tình trạng án tồn đọng kéo dài do nguyên nhân chủ quan.

Chậm nhất ngày 15/12/2026, các đơn vị phải báo cáo kết quả rà soát, tiến độ thực hiện, số lượng án đã giải quyết và số án còn tồn đọng; phân tích rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp khắc phục và xác định thời hạn hoàn thành đối với từng vụ án chưa giải quyết xong. Báo cáo gửi về đơn vị đầu mối được phân công để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Tòa án theo quy định.

Đối với những trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có nguy cơ không bảo đảm tiến độ, Thủ trưởng đơn vị phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và kết quả thực hiện.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Chánh án TAND tỉnh Lương Xuân Lộc cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức TAND hai cấp kết quả cuộc họp Cụm thi đua số V tại tỉnh Lâm Đồng và các nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

Trên cơ sở các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã thống nhất, các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và phong trào thi đua năm 2026.

Thông qua chương trình tập huấn, TAND tỉnh Khánh Hòa hướng đến nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực tiễn và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, Hội thẩm nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhiệm vụ bảo vệ công lý trong giai đoạn mới.

Hội nghị tập huấn sẽ kéo dài đến ngày 19/10.