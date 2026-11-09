Tận tụy với nghề, trách nhiệm với cộng đồng

Sinh ra và lớn lên tại quê hương Đại Sơn, nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô giáo Hoàng Thị Thọ luôn xác định lòng yêu nghề, thương trẻ và trách nhiệm với học sinh là động lực để không ngừng phấn đấu. Cô giáo Thọ chia sẻ: “Mỗi giờ lên lớp không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là cơ hội để giáo dục nhân cách, bồi dưỡng tình yêu thương, khơi dậy niềm say mê học tập và giúp học sinh phát triển toàn diện. Qua đó, góp phần tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, giúp học sinh tự tin, tích cực hơn trong học tập và rèn luyện”.

Đảng viên, cô giáo Hoàng Thị Thọ hướng dẫn học sinh học bài.

Đặc biệt, với vai trò Bí thư Chi đoàn Thanh niên nhà trường, cô giáo Hoàng Thị Thọ luôn thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các phong trào hành động của tuổi trẻ gắn với nhiệm vụ giáo dục; tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa, hội diễn văn nghệ, giải thể thao, các hoạt động giáo dục truyền thống, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên, giáo viên và học sinh.

Điểm nổi bật trong hoạt động của cô giáo Hoàng Thị Thọ là luôn chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm cộng đồng cho thế hệ trẻ bằng những việc làm cụ thể. Không dừng lại ở việc tổ chức phong trào, cô trực tiếp hướng dẫn, động viên học sinh tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội, góp phần hình thành tinh thần sẻ chia, ý thức trách nhiệm với gia đình và cộng đồng như: Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, vui Tết Trung thu cho thiếu nhi, vệ sinh môi trường, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường cũng như lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Duy Tùng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đại Sơn số 3 nhận xét: “Không chỉ là giáo viên tận tụy, cô Hoàng Thị Thọ còn thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tập thể ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Từ bục giảng đến các phong trào Đoàn, Hội, hình ảnh người đảng viên, cô giáo Hoàng Thị Thọ là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ. Những việc làm thiết thực của cô góp phần xây dựng môi trường giáo dục tích cực, đồng thời, truyền cảm hứng để mỗi đoàn viên, thanh niên, giáo viên tiếp tục nỗ lực cống hiến, xây dựng quê hương Đại Sơn ngày càng phát triển”.