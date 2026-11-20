Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Khoa Du lịch - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng An Giang trong giờ dạy sinh viên ngành quản trị khách sạn.

Tâm huyết với nghề

Tốt nghiệp đại học sư phạm tin học năm 2002 và giảng dạy ở nhiều đơn vị, trường học, đến năm học 2020 - 2021 cô Huỳnh Thị Ngọc Cẩm chuyển về công tác tại Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, phường Rạch Giá và hiện là tổ phó chuyên môn của trường.

Trong quá trình công tác, cô Ngọc Cẩm đạt nhiều thành tích nổi bật như danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2013; 14 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2024; nhận 5 bằng khen của UBND tỉnh; 6 năm liền (2020 - 2026) được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia. Từ năm 2017 đến nay, học sinh do cô Ngọc Cẩm trực tiếp bồi dưỡng đạt hơn 200 giải ở các cấp, trong đó có 28 giải học sinh giỏi quốc gia và đạt nhiều giải cao tại các kỳ thi Olympic, Tin học trẻ và ICPC khu vực châu Á.

Theo cô Ngọc Cẩm, đối với giáo viên trường chuyên, việc cập nhật tri thức và nghiên cứu chuyên sâu là yêu cầu thường xuyên. Cô chủ động tiếp cận các thuật toán, công nghệ và tài liệu chuyên ngành trong nước, quốc tế; đồng thời vận dụng kết quả nghiên cứu vào bài giảng, chuyên đề và công tác bồi dưỡng học sinh. Cô chú trọng xây dựng lộ trình bồi dưỡng phù hợp với năng lực từng học sinh, phát triển ngân hàng bài tập phân tầng và ứng dụng công nghệ trong quản lý, chấm bài, đánh giá kết quả học tập.

“Tôi tạo điều kiện để học sinh tham gia các sân chơi học thuật lớn trong nước và quốc tế nhằm giúp các em rèn luyện tư duy, bản lĩnh và năng lực hội nhập. Điều tôi hướng đến không chỉ là thành tích trong các kỳ thi mà còn là xây dựng năng lực tự học, tư duy khoa học và niềm đam mê khám phá tri thức cho mỗi học sinh”, cô Ngọc Cẩm nói.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản lý du lịch và dịch vụ quốc tế tại Vương quốc Anh, tháng 10/2013, thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng được phân công về công tác tại Khoa Du lịch Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang (nay là Trường Cao đẳng An Giang). 13 năm công tác, thầy Thanh Tùng có 10 năm giữ vị trí cán bộ quản lý, hiện là Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Du lịch - Ngoại ngữ của trường.

Thầy Thanh Tùng cho biết: “Với giải pháp gắn đào tạo với năng lực thực tế, tôi thường xuyên rà soát, cập nhật chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường lao động; giảm tỷ trọng lý thuyết, tăng cường thời lượng thực hành, thực tế. Đồng thời, ứng dụng phương pháp giảng dạy hiện đại; tích hợp kỹ năng mềm và chuyển đổi số, đưa các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xử lý tình huống khẩn cấp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình và tin học ứng dụng vào các học phần chuyên môn”.

Với vai trò trưởng khoa, thầy Thanh Tùng chú trọng mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược, ký kết hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp lớn; mời chuyên gia, quản lý cấp cao từ doanh nghiệp tham gia giảng dạy một số chuyên đề thực tế, tham gia hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo hoặc hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp… Nỗ lực trong công tác, thầy Thanh Tùng 4 lần được nhận bằng khen của UBND tỉnh, 8 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở… Với sự dẫn dắt của thầy, Khoa Du lịch - Ngoại ngữ được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Tiến sĩ Huỳnh Thị Ngọc Cẩm, tổ phó tổ chuyên môn Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, phường Rạch Giá dạy bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đổi mới để thích ứng

Cô Ngọc Cẩm vừa nhận bằng tiến sĩ ngành khoa học máy tính, đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình học tập với mong muốn nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Cô Ngọc Cẩm cho biết: “Thời gian tới, tôi tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động cập nhật công nghệ mới, nhất là ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy. Tôi chú trọng xây dựng học liệu số, ngân hàng bài tập và hệ thống chấm bài tự động, góp phần phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu và khả năng sáng tạo của học sinh; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Tôi tiếp tục chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu tin học, trao cơ hội và tạo điều kiện tốt nhất để các em phát huy năng lực, nuôi dưỡng đam mê và chinh phục những đỉnh cao tri thức tại các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế”.

Đạt danh hiệu nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026, với thầy Thanh Tùng không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà thực sự là thành quả chung của cả tập thể Khoa Du lịch - Ngoại ngữ cùng sự tin tưởng, tạo điều kiện của ban giám hiệu trường. “Để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong kỷ nguyên số, tôi tiếp tục tự học, tự nâng cao năng lực công nghệ số, đồng thời dẫn dắt đội ngũ giảng viên ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số vào giảng dạy du lịch và ngoại ngữ. Mục tiêu là tạo ra một môi trường học tập mở, sáng tạo và gắn sát với thực tiễn doanh nghiệp số để mỗi sinh viên khi tốt nghiệp đều có đủ bản lĩnh, tư duy số và năng lực ngoại ngữ để thích ứng với mọi biến chuyển của thị trường lao động hiện đại”, thầy Thanh Tùng nói.