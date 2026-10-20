Tân TS Ngô Thị Thùy Anh: Bền bỉ theo đuổi tri thức, lan tỏa giá trị người phụ nữ hiện đại

Từ giảng đường Thủy lợi đến dấu mốc Tiến sĩ

Tháng 9/2026, trong không khí trang trọng của Lễ tốt nghiệp trường ĐH Thủy lợi, TS Ngô Thị Thùy Anh – giảng viên Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng, Khoa Công trình đã đón nhận tấm bằng Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy, khép lại 5 năm học tập và nghiên cứu, với nhiều thử thách.

Khoảnh khắc nhận bằng trước sự chứng kiến của bố mẹ hai bên và gia đình mang đến cho chị nhiều cảm xúc. Đó không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong 5 năm nghiên cứu mà còn là dấu mốc đặc biệt trên hành trình 15 năm kể từ ngày chị tốt nghiệp đại học.

Năm 2011, chị Ngô Thị Thùy Anh tốt nghiệp đại học tại trường ĐH Thủy lợi. Ba năm sau, chị tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại ĐH Salford, Vương quốc Anh. Và đến năm 2026, chị trở lại sân khấu của chính ngôi trường đã gắn bó với những năm tháng đầu tiên trên con đường học thuật để nhận học vị Tiến sĩ.

Đặc biệt, lễ tốt nghiệp tháng 9/2026 cũng là thời điểm trường ĐH Thủy lợi có những bước chuyển mình với diện mạo thương hiệu mới sau hơn 60 năm xây dựng và phát triển. Được nhận bằng tại chính nơi mình từng là sinh viên khiến dấu mốc ấy càng trở nên ý nghĩa đối với chị.

TS Ngô Thị Thùy Anh nhận bằng Tiến sĩ.

Năm năm nghiên cứu và những người đồng hành phía sau

Quyết định học Tiến sĩ của chị Ngô Thị Thùy Anh bắt nguồn từ mong muốn nâng cao kiến thức chuyên môn, đi sâu hơn vào nghiên cứu khoa học và phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy.

Theo chị, với một giảng viên đại học, học tập không phải là hành trình có điểm kết thúc. Những kiến thức đã tích lũy cần được tiếp tục cập nhật, kiểm chứng và phát triển để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục và nghiên cứu.

Thế nhưng, hành trình nghiên cứu sinh kéo dài 5 năm không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những thời điểm, áp lực của nghiên cứu, công việc và cuộc sống khiến chị từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Để đi đến đích, bên cạnh sự quyết tâm của bản thân, chị có được một nguồn động viên quan trọng từ những người đồng hành.

Đó là sự sẻ chia của gia đình hai bên, sự hướng dẫn và động viên của các thầy cô, cùng sự hỗ trợ từ đồng nghiệp tại Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng, Khoa Công trình. Chính sự đồng hành ấy đã giúp chị từng bước vượt qua những giai đoạn khó khăn và kiên định với mục tiêu đã lựa chọn.

Đằng sau một tấm bằng Tiến sĩ, vì thế, không chỉ là những giờ nghiên cứu, những công trình khoa học hay những yêu cầu chuyên môn khắt khe. Đó còn là câu chuyện của niềm tin, sự sẻ chia và những người luôn sẵn sàng đồng hành phía sau mỗi bước tiến của người học.

Gia đình luôn là điểm tựa của tân Tiến sĩ.

Công tác trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật xây dựng và Quản lý xây dựng, một lĩnh vực đòi hỏi nền tảng chuyên môn, tư duy khoa học và khả năng cập nhật kiến thức liên tục, TS Ngô Thị Thùy Anh đồng thời đảm nhiệm vai trò của một giảng viên, một nhà nghiên cứu và một người phụ nữ trong gia đình.

Với phụ nữ theo đuổi con đường học thuật, việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống chưa bao giờ là bài toán đơn giản. Hành trình ấy đòi hỏi không chỉ năng lực chuyên môn và quyết tâm cá nhân mà còn cần sự thấu hiểu, sẻ chia từ gia đình.

Gia đình cũng là một phần đặc biệt trong câu chuyện của chị. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống giảng viên và đều đạt học vị Tiến sĩ, chị có thêm niềm tự hào nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một áp lực vô hình: Phải không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

Đặc biệt, khi cả hai vợ chồng đều đạt học vị Tiến sĩ và cùng theo đuổi lĩnh vực chuyên môn, công việc nghiên cứu trở thành một phần quan trọng trong đời sống gia đình. Sự tương đồng về con đường học thuật giúp hai vợ chồng có thêm sự thấu hiểu, chia sẻ và động viên nhau trước những áp lực của nghề nghiệp.

Câu chuyện của TS Ngô Thị Thùy Anh cho thấy, người phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Với mục tiêu rõ ràng, sự bền bỉ và một điểm tựa đủ vững, mỗi người hoàn toàn có thể từng bước xây dựng con đường phát triển của riêng mình.

TS Ngô Thị Thùy Anh cùng sinh viên trong một buổi học.

Với TS Ngô Thị Thùy Anh, tấm bằng Tiến sĩ không khép lại hành trình học tập mà mở ra một chặng đường mới.

Trên cương vị giảng viên Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng, Khoa Công trình, trường ĐH Thủy lợi, việc tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển năng lực nghiên cứu và cập nhật tri thức sẽ là nền tảng để chị thực hiện tốt hơn công tác giảng dạy và đóng góp cho hoạt động khoa học của đơn vị.

Nhìn lại chặng đường từ một sinh viên tốt nghiệp năm 2011 đến khi trở thành Tiến sĩ năm 2026, điều đáng quý không chỉ nằm ở những tấm bằng đã đạt được mà còn ở cách chị kiên trì theo đuổi mục tiêu trong suốt 15 năm.

Đó là hành trình của một người học luôn muốn hoàn thiện mình, một giảng viên không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và một người phụ nữ chủ động lựa chọn, xây dựng con đường phát triển của chính mình.

Tân TS Ngô Thị Thùy Anh (ngoài cùng, bên trái) cùng các đồng nghiệp.

Mỗi người phụ nữ có một câu chuyện riêng, với những lựa chọn, thử thách và dấu mốc khác nhau. Dù ở giảng đường, phòng thí nghiệm, công trường hay trong mỗi mái ấm gia đình, sự tận tâm, trí tuệ và nghị lực của họ đều đang góp phần tạo nên những giá trị bền vững.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, câu chuyện của TS Ngô Thị Thùy Anh không chỉ là niềm tự hào của cá nhân và gia đình, mà còn gợi lên tinh thần học tập suốt đời, khát vọng cống hiến và niềm tin vào khả năng phát triển của mỗi người phụ nữ.

Bởi khi có mục tiêu, nghị lực và những người đồng hành, hành trình tri thức sẽ không dừng lại ở một tấm bằng mà tiếp tục mở ra những chặng đường mới để mỗi người viết nên dấu ấn của riêng mình.

Ảnh: NVCC