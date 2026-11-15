Tân Trào tuyên dương học sinh, sinh viên, giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2025-2026

Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang trao tặng 3 triệu đồng hỗ trợ Quỹ Khuyến học xã Tân Trào

Dự buổi lễ có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Tân Trào, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các nhà trường, cùng đông đảo thầy cô giáo, học sinh, sinh viên và các tập thể, cá nhân được tuyên dương.

Năm học 2025-2026, chất lượng giáo dục của xã Tân Trào xếp thứ 45/124 xã, phường trong toàn tỉnh; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS thi đỗ vào lớp 10 đạt 100%. Công tác khuyến học, khuyến tài tiếp tục được quan tâm, phát triển rộng khắp. Trước sáp nhập thôn, toàn xã có 31 chi hội khuyến học (thôn, trường học) với 4.652 hội viên, đạt tỷ lệ 31,46% dân số. Sau sắp xếp, toàn xã có 17 chi hội (12 chi hội thôn, 05 chi hội trường học) với 5.870 hội viên/14.905 dân số, đạt tỷ lệ 39,38%.

Công tác xây dựng các mô hình học tập tiếp tục được quan tâm triển khai. Toàn xã duy trì và phát triển các mô hình Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập; trong đó có 19/22 thôn đạt danh hiệu Cộng đồng học tập và 9/9 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị học tập. Việc tuyên truyền, vận động, đăng ký và đánh giá mô hình Công dân học tập, Gia đình học tập được triển khai theo hướng dẫn.

Các cấp Hội đã tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa, huy động được trên 3,75 tỷ đồng, tổ chức trao thưởng, cấp học bổng cho 5.230 lượt học sinh, sinh viên, giáo viên có thành tích trong học tập, giảng dạy và các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đặc biệt, phong trào khuyến học, khuyến tài đã góp phần động viên, tiếp sức cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trên địa bàn, không để học sinh phải bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang trao học bổng khuyến học, khuyến tài năm 2026 cho các tập thể, cá nhân học tập tiêu biểu

Xã Tân Trào tuyên dương các học sinh có thành tích xuất sắc.

Tại buổi lễ, bà Vũ Thị Bích Việt, Chủ tịch Hội Khuyến học Tuyên Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác giáo dục, đào tạo và phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của xã Tân Trào. Đồng thời, đề nghị Hội Khuyến học xã tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình học tập; đẩy mạnh xã hội hóa, vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ Khuyến học; tăng cường tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường trong triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, chú trọng ứng dụng công nghệ số, triển khai hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số", lan tỏa tinh thần tự học và học tập suốt đời trong nhân dân.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên dương, khen thưởng 88 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, gồm 10 tập thể và 78 cá nhân. Trong đó có 01 vận động viên đạt Huy chương Vàng SEA Games 33; 46 học sinh đỗ đại học, trong đó có 1 thủ khoa; 15 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh; các giáo viên có thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học sinh giỏi và 3 dòng họ, 3 cộng đồng, 02 đơn vị, 2 gia đình học tập tiêu biểu.

Đồng thời, tổ chức trao học bổng khuyến học, khuyến tài năm 2026 nhằm động viên các em học sinh, sinh viên tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện; khích lệ các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình học tập.

Lễ tuyên dương là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Hội Khuyến học các cấp và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo; đồng thời góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên quê hương cách mạng Tân Trào.