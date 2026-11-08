Tân Trào - gìn giữ mạch nguồn cách mạng, tiếp nối trách nhiệm với lịch sử

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”

Tân Trào là địa danh gắn với những quyết sách có ý nghĩa bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Tháng 8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội Tân Trào được tổ chức tại đây, quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, tạo tiền đề cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Tân Trào và vùng An toàn khu tiếp tục là nơi hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng các đại biểu đến dự Lễ khánh thành các công trình

Bảo tồn và phát huy giá trị Tân Trào vì thế không chỉ là gìn giữ một di tích lịch sử, mà còn là bảo vệ những dấu tích gắn với quá trình hình thành Nhà nước và Quốc hội Việt Nam. Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946, những quyết định tại đây đã mở đường cho sự ra đời của Quốc hội - thiết chế đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam mới.

Việc khánh thành hai công trình càng có ý nghĩa khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp đầu tiên, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Những dấu mốc ấy nhắc nhớ chặng đường đấu tranh giành độc lập, xây dựng chính quyền cách mạng, đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị nền tảng mà các thế hệ đi trước đã gây dựng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành các công trình

Hai công trình được đầu tư theo hướng bổ trợ cho nhau: tuyến đường cải thiện khả năng kết nối các địa chỉ lịch sử, còn bảo tàng tạo không gian giới thiệu lịch sử một cách hệ thống, trực quan.

Tuyến đường cách mạng từ Tân Trào đi Trung Yên có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, chiều dài khoảng 9,24km, kết nối Lán Nà Lừa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào với Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội. Giá trị của công trình không chỉ nằm ở việc cải thiện điều kiện đi lại, mà còn ở khả năng kết nối các điểm di tích thành không gian lịch sử liên hoàn, tạo thuận lợi cho tham quan, nghiên cứu, học tập và giáo dục truyền thống cách mạng.

Nếu tuyến đường tạo điều kiện tiếp cận các địa chỉ lịch sử thì Bảo tàng ATK Tân Trào góp phần làm rõ chiều sâu lịch sử của vùng đất này. Với tổng mức đầu tư khoảng 95 tỷ đồng, bảo tàng có không gian trưng bày theo bốn chủ đề: “Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”; “Lựa chọn căn cứ địa Tân Trào”; “Thời cơ và những quyết sách lịch sử”; “Thủ đô kháng chiến”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào

Thông qua tư liệu, hình ảnh, hiện vật, bản đồ và phim tư liệu, các sự kiện gắn với Tân Trào được tái hiện có hệ thống. Người tham quan không chỉ biết những sự kiện đã diễn ra, mà còn có điều kiện tìm hiểu bối cảnh và ý nghĩa của những quyết sách đối với vận mệnh dân tộc. Một thiết chế văn hóa lịch sử không thể chỉ dừng ở việc lưu giữ hiện vật, mà phải giúp công chúng hiểu được giá trị của lịch sử.

Khánh thành công trình mới chỉ là bước đầu. Giá trị của bảo tàng phụ thuộc vào chất lượng nội dung trưng bày, tính xác thực của tư liệu và khả năng chuyển tải lịch sử đến công chúng. Hiệu quả của tuyến đường cũng không chỉ nằm ở việc hoàn thành các hạng mục xây dựng, mà còn ở khả năng phục vụ người dân, kết nối di tích và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Do đó, tỉnh Tuyên Quang cần quản lý, bảo trì và khai thác đồng bộ hai công trình, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo. Với Bảo tàng ATK Tân Trào, cần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thuyết minh, nghiên cứu ứng dụng công nghệ số và thực tế ảo để tăng khả năng tiếp cận, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Quan trọng hơn, bảo tồn di sản phải gắn với phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu Tuyên Quang phát huy giá trị cộng hưởng sau hợp nhất, định hình vị thế mới trên bản đồ phát triển quốc gia. Muốn vậy, Tuyên Quang cần khơi dậy truyền thống quê hương cách mạng, biến giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển kinh tế - xã hội, lấy nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn công tác tham quan triển lãm "Quốc hội Việt Nam: Từ khởi nguồn Tân Trào đến khát vọng phát triển"

Theo định hướng đó, Tân Trào không chỉ là nơi lưu giữ ký ức cách mạng, mà còn có thể trở thành nguồn lực phát triển của địa phương. Tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện quy hoạch Khu du lịch quốc gia Tân Trào; phát triển sản phẩm du lịch lịch sử, sinh thái, văn hóa cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP và lợi thế bản địa. Người dân phải thực sự tham gia vào quá trình bảo tồn, khai thác di sản và được thụ hưởng thành quả phát triển; vừa là chủ thể gìn giữ di sản, vừa là chủ thể tạo dựng sinh kế tại quê hương.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành các công trình tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào

Cùng với đó, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh cần tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách bảo tồn di sản, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; các bộ, ngành Trung ương phối hợp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ địa phương phát huy hiệu quả các công trình. Bảo tồn những địa danh gắn với quá trình hình thành Nhà nước Việt Nam không chỉ là trách nhiệm của địa phương, mà cần sự chung tay của các cơ quan Trung ương và toàn xã hội.

Trở về Tân Trào hôm nay cũng là dịp nhìn lại bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tư tưởng lấy dân làm gốc. Những quyết sách lịch sử tại đây được đưa ra vì độc lập, tự do của dân tộc, vì quyền làm chủ của nhân dân. Thế hệ đi trước đã đặt nền móng cho đất nước; trách nhiệm của thế hệ hôm nay là gìn giữ thành quả ấy, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo hướng thực chất, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Con đường cách mạng được nối dài, bảo tàng được hoàn thiện, các địa chỉ lịch sử được kết nối thuận lợi hơn. Nhưng ý nghĩa của sự kiện không chỉ nằm ở những công trình vừa khánh thành, mà ở việc các giá trị lịch sử của Tân Trào được bảo tồn, phát huy và chuyển hóa thành nguồn lực phát triển. Để mỗi người đến với Tân Trào không chỉ hiểu thêm về những quyết sách làm nên lịch sử, mà còn nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với hiện tại và tương lai đất nước.