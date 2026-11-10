Tân Trào đón cơ hội phát triển chuỗi du lịch văn hóa - nghỉ dưỡng

Trên cơ sở khai thác giá trị lịch sử và lợi thế cảnh quan Việt Bắc, các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe được kỳ vọng góp phần kéo dài thời gian lưu trú, đa dạng hóa trải nghiệm và gia tăng sức hút cho điểm đến.

DẤU MỐC MỚI TRÊN VÙNG ĐẤT LỊCH SỬ

Ngày 8/11/2026, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, Lễ khánh thành Bảo tàng ATK Tân Trào và công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng Tân Trào – Trung Yên đã diễn ra với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Đây là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản lịch sử cách mạng, đồng thời tạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc kết nối các điểm đến, phát triển du lịch địa phương.

Công trình Bảo tàng ATK Tân Trào được xây dựng với quy mô 2 tầng, trong đó tầng 1 có diện tích 2.088 m² và tầng 2 rộng 1.144 m². Bên cạnh không gian trưng bày, bảo tàng còn có phòng chiếu phim rộng 534 m², sức chứa 150 chỗ ngồi. Các hạng mục phụ trợ như hệ thống kỹ thuật, sân, cổng, cây xanh và hồ nước được đầu tư đồng bộ, góp phần hoàn thiện không gian bảo tàng và bảo đảm sự hài hòa với cảnh quan chung của khu di tích.

Cùng với Bảo tàng ATK Tân Trào, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng Tân Trào – Trung Yên cũng là một hạng mục đáng chú ý trong quá trình hoàn thiện hạ tầng khu di tích. Với tổng chiều dài khoảng 9,243 km, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, tuyến đường kết nối từ khu vực Lán Nà Nưa đến đầu cầu Trung Yên, thôn Quan Hạ, xã Tân Trào, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và khả năng tiếp cận các địa điểm lịch sử trong khu vực.

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành các công trình dự án. (Ảnh: Báo Tuyên Quang).

Sự kiện có ý nghĩa sâu sắc diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946-9/11/2026), hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2027) và chào mừng 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang (4/11/1831-4/11/2026).

Mảnh đất Tân Trào gắn liền với những sự kiện có ý nghĩa quyết định trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đình Tân Trào, cây đa Tân Trào và hệ thống di tích tại đây từ lâu đã trở thành những địa chỉ giáo dục truyền thống, nơi nhiều thế hệ người Việt tìm về để hiểu thêm về những chặng đường đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Các đại biểu chụp ảnh chung trước Bảo tàng ATK Tân Trào. (Ảnh: Báo Tuyên Quang).

Trên nền tảng lịch sử ấy, việc đầu tư Bảo tàng ATK Tân Trào góp phần hoàn thiện không gian lưu giữ, trưng bày và giới thiệu các giá trị di sản. Cùng với đó, tuyến đường cách mạng được cải tạo, nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kết nối các địa điểm tham quan, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

TỪ HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN ĐẾN NHỮNG TRẢI NGHIỆM ĐẶC SẮC

Với hệ thống di tích lịch sử cách mạng giàu giá trị cùng cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, Tân Trào sở hữu nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng. Một chuyến đi có thể bắt đầu bằng hành trình tìm hiểu những sự kiện cách mạng tại đình Tân Trào, cây đa Tân Trào, tiếp nối bằng hoạt động khám phá đời sống văn hóa địa phương, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng không gian thanh bình của vùng đất Việt Bắc.

Đặc biệt, khi xu hướng du lịch ngày càng đề cao giá trị trải nghiệm, những địa danh lịch sử cũng đứng trước cơ hội làm mới cách tiếp cận du khách. Thay vì chỉ tham quan trong ngày, các hành trình có thể được thiết kế dài hơn, kết hợp giáo dục truyền thống với nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và hoạt động gắn kết gia đình.

Đối với Tân Trào, sự phát triển này cần được đặt trên nền tảng gìn giữ tính nguyên bản và sự trang nghiêm của các di tích. Những dịch vụ bổ trợ phù hợp sẽ giúp du khách có thêm lựa chọn, đồng thời tạo điều kiện để giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch được lan tỏa tới cộng đồng địa phương.

NHỮNG SẮC THÁI MỚI CỦA MIỀN DI SẢN

Tọa lạc bên đôi bờ sông Phó Đáy, Flamingo Heritage Onsen & Resort được phát triển theo mô hình kết hợp nghỉ dưỡng và dịch vụ, dự án mang đến một không gian lưu trú giữa cảnh quan thiên nhiên, đồng thời khai thác các yếu tố văn hóa đặc trưng của vùng đất Tuyên Quang trong kiến trúc và trải nghiệm.

Flamingo Heritage Onsen & Resort bên bờ Phó Đáy (Ảnh: Flamingo).

Điểm nhấn tại đây là dịch vụ nghỉ dưỡng onsen, đáp ứng nhu cầu thư giãn và chăm sóc sức khỏe đang ngày càng được quan tâm. Cùng với hệ thống lưu trú, ẩm thực và các không gian giải trí, khu nghỉ dưỡng bổ sung thêm lựa chọn cho du khách muốn kéo dài hành trình khám phá vùng đất lịch sử.

Sự hiện diện của các cơ sở dịch vụ như Flamingo Heritage Onsen & Resort góp phần mở rộng khả năng tổ chức những chuyến du lịch kết hợp nhiều mục đích: tìm hiểu lịch sử, nghỉ dưỡng cuối tuần, chăm sóc sức khỏe hay các hoạt động gắn kết gia đình, tập thể.

Đối với một địa phương có lợi thế về du lịch văn hóa lịch sử như Tân Trào, đây là những yếu tố bổ sung cần thiết để từng bước hình thành chuỗi trải nghiệm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của các nhóm khách khác nhau.

Việc đầu tư các công trình bảo tồn, tôn tạo tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào cho thấy nỗ lực gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của đất nước. Trên nền tảng ấy, sự hoàn thiện về hạ tầng, cùng với sự phát triển của các dịch vụ du lịch, lưu trú và nghỉ dưỡng, đang tạo thêm điều kiện để Tân Trào đón khách bằng những hành trình phong phú hơn.