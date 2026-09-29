Tân Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng chào xã giao lãnh đạo thành phố

Tân Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng Lý Vy Vy (trái) trao giấy chấp nhận lãnh sự nhân dịp nhậm chức. Ảnh: NGỌC HÀ

Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Xuân Bình chúc mừng bà Lý Vy Vy nhận nhiệm vụ trên cương vị mới, tin tưởng Tân Tổng Lãnh sự sẽ có nhiều đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển ổn định, bền vững; tiếp tục duy trì và mở rộng các kết nối giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc trong thời gian tới.

Tân Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng Lý Vy Vy bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội của thành phố.

Bà Lý Vy Vy đánh giá cao định hướng phát triển chiến lược của Đà Nẵng đối với Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, Khu công nghệ cao, cảng biển.

Đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp tích cực trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường kết nối và mở rộng hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, đối tác Trung Quốc; phối hợp Sở Ngoại vụ tổ chức sự kiện Gặp gỡ Trung Quốc, triển khai ngày hội Tiếng Trung, các hoạt động trao đổi đoàn…