Tận tình hướng dẫn, nâng cao chất lượng phục vụ

Tạo thuận tiện cho người dân

Nhà cách trung tâm xã hơn 30 km, bà Trương Thị Tuyết, ấp Chợ Thủ, đến trung tâm phục vụ hành chính công xã tìm hiểu thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho con trai đang làm công nhân tại Bình Dương. Do chưa nắm rõ quy định và giấy tờ cần thiết, bà muốn được cán bộ hướng dẫn trực tiếp để tránh thiếu sót trong hồ sơ.

Bà Tuyết chia sẻ: “Tôi được cán bộ hướng dẫn rất chi tiết, chỗ nào chưa hiểu thì được giải thích thêm. Nhờ vậy, tôi biết cần chuẩn bị những gì và thực hiện ra sao. Thái độ phục vụ nhiệt tình nên tôi rất hài lòng”.

Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến là một trong những giải pháp được xã Tân Ân chú trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.

Thực tế, không phải người dân nào cũng thành thạo việc kê khai biểu mẫu điện tử hay thực hiện thủ tục trên điện thoại thông minh. Vì vậy, tại trung tâm, công chức chú trọng hướng dẫn thành phần hồ sơ, từng thao tác được hướng dẫn cụ thể, giúp họ hiểu cách làm, từng bước tự tin hơn khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ông Nguyễn Văn Hùng, ấp Ðồng Khởi, nhận xét: “Thủ tục hiện nay khá đơn giản, cán bộ hướng dẫn nhiệt tình. Những nội dung chưa rõ đều được giải thích cụ thể nên người dân đến làm việc cảm thấy thoải mái, thuận tiện”.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Ân tiếp nhận 4.113 hồ sơ, trong đó có 4.078 hồ sơ trực tuyến, 17 hồ sơ trực tiếp và 18 hồ sơ chuyển từ kỳ trước. Giải quyết 4.082 hồ sơ; trong đó, 4.077 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt 99,87%. Ngoài ra, trung tâm còn tiếp nhận 1.319 hồ sơ, giấy tờ phục vụ nhu cầu thiết thực của công dân như xác nhận đơn xin việc, chỗ ở hợp pháp và các loại xác nhận khác. Tỷ lệ công khai, minh bạch thủ tục, thanh toán trực tuyến và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đều đạt 100%.

Ðưa kỹ năng số đến từng khu dân cư

Theo ông Nguyễn Văn Lịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Ân, cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong những tháng cuối năm. Xã tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hướng dẫn và giải quyết hồ sơ. Ðồng thời, địa phương rà soát những thủ tục còn bất cập, chưa phù hợp thực tiễn kiến nghị cắt giảm các khâu không cần thiết, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, xã chú trọng xây dựng mô hình khu dân cư số, phấn đấu mỗi gia đình có ít nhất một thành viên thành thạo công nghệ số. Ðịa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến; phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân ngay tại địa bàn cư trú.

Cải cách hành chính ở Tân Ân chú trọng từ khâu hướng dẫn, giúp bà Trương Thị Tuyết nắm rõ quy trình, thành phần hồ sơ, hạn chế phát sinh việc bổ sung, đi lại nhiều lần.

Ông Lịnh nhấn mạnh: “Chuyển đổi số chỉ phát huy hiệu quả khi người dân biết sử dụng và nhận thấy lợi ích thiết thực. Vì vậy, xã tập trung đưa các tiện ích số đến gần hơn với từng hộ gia đình, giúp người dân chủ động thực hiện các giao dịch hành chính, giảm thời gian và chi phí đi lại”.

Từ sự tận tình trong hướng dẫn tại trung tâm đến định hướng xây dựng khu dân cư số, Tân Ân đang từng bước chuyển cách phục vụ từ hỗ trợ giải quyết từng hồ sơ sang tạo điều kiện để người dân tự thực hiện các thủ tục. Khi quy trình ngày càng đơn giản, người dân ngày càng thành thạo công nghệ, cải cách hành chính trở thành tiện ích thiết thực trong đời sống mỗi gia đình.