Tân Tiến sĩ Danh Hữu Giang: Học để phụng sự cộng đồng

Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên tặng hoa chúc mừng Đại đức Danh Hữu Giang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành tôn giáo học.

Bền bỉ trên hành trình chinh phục tri thức

Sinh ra trong gia đình nông dân ở xã Mỹ Thuận, điều kiện kinh tế không mấy khá giả, Đại đức Danh Hữu Giang sớm hiểu rằng học tập là con đường giúp bản thân mở rộng kiến thức, vượt qua những giới hạn của hoàn cảnh. Sau khi xuất gia tại chùa Sóc Xoài, đại đức từng bước tiếp cận tiếng Khmer, tiếng Pali, kinh điển Phật giáo, đồng thời tiếp tục học tập kiến thức thế học.

Con đường học vấn của đại đức gắn liền với việc đảm đương công việc tại chùa và Trường Trung cấp Phật học Nam tông Khmer. Khi có cơ hội học lên cao, đại đức quyết định theo học thạc sĩ ngành tôn giáo học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuối năm 2023, đại đức bảo vệ thành công luận văn, nhận bằng thạc sĩ và tiếp tục theo đuổi chương trình nghiên cứu sinh.

Việc học tập xa nhà đặt ra không ít thử thách. Đại đức phải sắp xếp thời gian di chuyển giữa An Giang và Hà Nội, vừa đảm đương công việc phật sự, nhiệm vụ tại trường, vừa bảo đảm tiến độ học tập, nghiên cứu. Bằng sự kiên trì và quyết tâm, tháng 10/2026, Đại đức Danh Hữu Giang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành tôn giáo học.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo và Dân tộc, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại đức Danh Hữu Giang.

Đại đức Danh Hữu Giang chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ rằng việc học rất cần thiết, bởi càng có kiến thức, mình càng có điều kiện hiểu sâu hơn những điều đã học và vận dụng vào công việc. Dù vừa làm việc ở chùa, ở trường, vừa học tập, tôi vẫn cố gắng sắp xếp để hoàn thành từng nhiệm vụ. Tôi mong những kiến thức tích lũy được sẽ giúp ích cho công việc giảng dạy và hướng dẫn đồng bào phật tử”.

Lan tỏa tinh thần hiếu học

Nỗ lực của Đại đức Danh Hữu Giang là hình ảnh tích cực về tinh thần cầu tiến, ý thức học tập suốt đời của người tu sĩ trẻ. Từ thực tiễn địa phương, việc chư tăng quan tâm học tập, nâng cao trình độ còn góp phần khuyến khích thế hệ trẻ Khmer chú trọng việc học, chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân.

Ông Huỳnh Song, người dân xã Mỹ Thuận, nhận xét: “Tinh thần ham học, nỗ lực nâng cao trình độ của Đại đức Danh Hữu Giang là điều đáng quý. Người trẻ nhìn vào đó có thể thấy rằng, dù hoàn cảnh còn khó khăn, nếu có quyết tâm và biết cố gắng thì vẫn có thể từng bước tiến lên. Tôi mong con em Khmer sẽ quan tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ và có thêm kiến thức để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng Đại đức, tân Tiến sĩ Danh Hữu Giang.

Bên cạnh sự nỗ lực của mỗi cá nhân, sự quan tâm, động viên từ các tổ chức cũng góp phần tiếp sức cho chư tăng trên con đường học tập. Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang có hoạt động trao học bổng, khuyến khích chư tăng tiếp tục học tập, nâng cao trình độ. Sự hỗ trợ này thể hiện sự quan tâm đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chư tăng, tạo điều kiện để các vị vừa tu học, vừa đóng góp cho cộng đồng.

Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang, cho biết: "Đại đức Danh Hữu Giang là vị sư có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và tâm huyết với công tác giảng dạy, đào tạo chư tăng. Dù đảm nhận nhiều công việc phật sự, đại đức vẫn kiên trì học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức, trình độ. Người tu sĩ hiện nay cần kết hợp tu dưỡng đạo hạnh với trau dồi kiến thức để thực hiện tốt hơn việc giảng dạy, hướng dẫn phật tử và tham gia các hoạt động xã hội".

Đại đức Danh Hữu Giang tặng quà cho các học sinh.

Từ thành công của Đại đức Danh Hữu Giang cho thấy việc học có thể song hành với công việc phật sự nếu người học có mục tiêu rõ ràng và quyết tâm theo đuổi, đồng thời lan tỏa thông điệp tích cực đến chư tăng, học sinh và thanh niên Khmer: Hoàn cảnh có thể đặt ra trở ngại, nhưng không thể trở thành lý do từ bỏ việc học.

Đại đức Danh Hữu Giang chia sẻ: “Tôi nghĩ việc học không có điểm dừng. Mỗi kiến thức mới giúp mình hiểu thêm nhiều điều và có trách nhiệm hơn với công việc đang làm. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng học tập, nâng cao trình độ để phục vụ nhà trường, chùa và đồng bào phật tử tốt hơn”.