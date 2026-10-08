Tân Tiến nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu qua diễn tập

Dự diễn tập có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các Tiểu ban giúp việc, cùng đại biểu khung diễn tập và các lực lượng tham gia.

Phát biểu tại cuộc diễn tập, Đại tá Lý Văn Giúp, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh diễn tập chiến đấu phòng thủ là nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Đại tá Lý Văn Giúp, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập.

Đại tá Lý Văn Giúp đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nội dung, chương trình, vận dụng linh hoạt các phương án đã được xây dựng; thực hiện đúng nguyên tắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Qua diễn tập cần rút ra những kinh nghiệm thực tiễn, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến.

Nội dung diễn tập được triển khai theo 3 giai đoạn, gồm: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu.

Trong giai đoạn 1, xã Tân Tiến thực hiện chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Các nội dung được thực hiện theo trình tự, từ Ban Chỉ huy Quân sự, Công an nhận và ra lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Tiếp đó, địa phương tổ chức các hội nghị, cuộc họp theo cơ chế lãnh đạo, điều hành trong tình huống quốc phòng; Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ ra nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Đồng chí Tạ Hoàng Khương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Tiến, chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ ra nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Giai đoạn 2, xã tổ chức chuẩn bị chiến đấu, tập trung vào việc quán triệt nhiệm vụ, tổ chức lực lượng, xây dựng và hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch chiến đấu; bố trí lực lượng, phương tiện, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và các điều kiện cần thiết phục vụ nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia diễn tập thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị và xử lý tình huống.

Giai đoạn 3 là thực hành chiến đấu. Các lực lượng vận dụng những nội dung đã được chuẩn bị để xử lý các tình huống giả định theo kịch bản diễn tập. Qua đó, kiểm tra khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành, phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời đánh giá khả năng huy động lực lượng, phương tiện và bảo đảm các điều kiện phục vụ nhiệm vụ chiến đấu.

Thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026, xã Tân Tiến có thêm điều kiện kiểm nghiệm thực tế các phương án lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức lực lượng trong từng trạng thái quốc phòng. Từ đó, kịp thời phát hiện những hạn chế, bổ sung, hoàn thiện phương án, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương./.