Tân Tiến củng cố thế trận quốc phòng qua diễn tập
Sáng 9/10, Ban tổ chức diễn tập xã Tân Tiến tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.
Đến dự có Đại tá Lý Văn Giúp, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, Phó Trưởng ban Tổ chức diễn tập tỉnh; đồng chí Võ Văn Lực, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Lâm Hồ Sỹ, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau; cùng đại diện các ban, ngành tỉnh và lãnh đạo các xã.
Diễn ra trong 2 ngày (8 và 9/10), cuộc diễn tập tập trung vào vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức chuẩn bị chiến đấu theo kế hoạch.
Phần thực binh được triển khai theo tình huống giả định, với sự tham gia của các lực lượng theo phương án diễn tập, nhằm rèn luyện khả năng hiệp đồng tác chiến, xử lý tình huống và vận dụng các phương án phòng thủ phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.
Thông qua diễn tập, Ban tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền; nâng cao chất lượng tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
Cuộc diễn tập giúp nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, khả năng xử lý tình huống của các lực lượng; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tan-tien-cung-co-the-tran-quoc-phong-qua-dien-tap-a133116.html