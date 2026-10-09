Tân Tiến củng cố thế trận quốc phòng qua diễn tập

Đến dự có Đại tá Lý Văn Giúp, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, Phó Trưởng ban Tổ chức diễn tập tỉnh; đồng chí Võ Văn Lực, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Lâm Hồ Sỹ, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau; cùng đại diện các ban, ngành tỉnh và lãnh đạo các xã.

Các đại biểu dự diễn tập

Diễn ra trong 2 ngày (8 và 9/10), cuộc diễn tập tập trung vào vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức chuẩn bị chiến đấu theo kế hoạch.

Phần thực binh được triển khai theo tình huống giả định, với sự tham gia của các lực lượng theo phương án diễn tập, nhằm rèn luyện khả năng hiệp đồng tác chiến, xử lý tình huống và vận dụng các phương án phòng thủ phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện nội dung vận hành cơ chế chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

Diễn tập thực binh chiến đấu theo tình huống giả định.

Hoạt động diễn tập chiến đấu phòng thủ nhằm nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại địa phương.

Thông qua diễn tập, Ban tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền; nâng cao chất lượng tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đại tá Lý Văn Giúp (thứ hai từ phải sang), Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, Phó Trưởng ban Tổ chức diễn tập tỉnh; đồng chí Võ Văn Lực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (thứ tư từ trái sang); cùng đồng chí Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, tặng quà lực lượng tham gia diễn tập.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với lực lượng tham gia diễn tập.

Cuộc diễn tập giúp nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, khả năng xử lý tình huống của các lực lượng; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.