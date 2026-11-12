Tân Tiến cần khai thác lợi thế kinh tế biển, phát triển kinh tế tư nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo xã Tân Tiến.

Theo báo cáo của địa phương, qua 10 tháng, xã Tân Tiến cơ bản thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Thu ngân sách đạt 1.248 triệu đồng, bằng 96% dự toán; tổng sản lượng thuỷ sản 22.300 tấn, bằng 85,77% kế hoạch, trong đó sản lượng tôm đạt 12.600 tấn. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng/năm. Xã thành lập mới 8 doanh nghiệp, đạt 66,67% kế hoạch năm.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến Nguyễn Hoàng Khuyên báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn.

Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương còn khó khăn về hạ tầng giao thông, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, hoạt động của một số hợp tác xã chưa hiệu quả.

Xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối, xử lý sạt lở và thúc đẩy liên kết sản xuất.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Hồng Thịnh trao đổi về định hướng quy hoạch, đầu tư hạ tầng nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của xã Tân Tiến.

Đánh giá cao nỗ lực của địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện yêu cầu xã rà soát, lựa chọn các chỉ tiêu cốt lõi để đưa vào nghị quyết, tránh dàn trải, phân tán nguồn lực. Riêng chỉ tiêu thu nhập bình quân 70 triệu đồng/người/năm, cần kiểm tra lại phương pháp tính, bảo đảm phản ánh sát thực tế đời sống người dân.

Nhấn mạnh tiềm năng phát triển kinh tế của Tân Tiến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý địa phương cần khai thác hiệu quả lợi thế rừng, biển, nuôi trồng thuỷ sản và năng lượng tái tạo. Trong đó, tôm là ngành hàng chủ lực, gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Xã cần quy hoạch vùng nuôi phù hợp, kiểm soát chất thải, bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển thuỷ sản bền vững.

Đồng thời, phối hợp đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió, sớm đưa vào vận hành thương mại; nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái gắn với rừng, biển và đặc sản địa phương; đề xuất bổ sung cụm công nghiệp tại khu vực Hố Gùi nhằm khai thác lợi thế vận tải biển.

Chỉ đạo nhiệm vụ cuối năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện yêu cầu xã đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch; quyết liệt thực hiện chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp.

Trên địa bàn xã có 18 hộ kinh doanh đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm. Để đạt chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, Bí thư Đảng uỷ xã cần trực tiếp chỉ đạo, phân công các thành viên Ban Thường vụ vận động từng hộ; phối hợp cơ quan thuế đối thoại, tuyên truyền chính sách hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Đối với kinh tế tập thể, xã cần phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh rà soát, củng cố hoạt động của 4 hợp tác xã hiện có; hướng dẫn kiện toàn tổ chức, thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách, tài chính. Những hợp tác xã ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả cần được xử lý, giải thể theo quy định.

Đồng chí Tạ Hoàng Cương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Tiến, kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến đường kết nối vào trung tâm xã.

Ghi nhận kiến nghị nâng cấp tuyến đường kết nối từ xã đến Đầm Dơi, với kinh phí dự kiến khoảng 40 tỷ đồng, sẽ xem xét cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện đồng thời lưu ý, đối với khu vực chợ Tân Tiến có nguy cơ sạt lở, xã cần thường xuyên theo dõi, chủ động phương án di dời người dân khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương lựa chọn những mô hình sản xuất hiệu quả, chuẩn bị chu đáo nội dung, địa điểm để các đoàn công tác khảo sát thực tế, làm cơ sở đánh giá, lựa chọn và nhân rộng những mô hình phù hợp với tiềm năng, lợi thế địa phương./.