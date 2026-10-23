Tần Thủy Hoàng có từng uống 'thuốc trường sinh bất tử'?

Tần Thủy Hoàng là một trong những ông vua có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử Trung Hoa. Ông sinh năm 259 trước Công nguyên, mất năm 210 trước Công nguyên ở tuổi 49. Sau khi tiêu diệt 6 nước chư hầu, chấm dứt thời kỳ Chiến quốc vào năm 221 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng trở thành vị hoàng đế đầu tiên và cũng là quân chủ đầu tiên thống nhất Trung Hoa.

Từ thời cổ đại, khát vọng trường sinh bất lão ăn sâu trong tư tưởng của tầng lớp thống trị. Sau khi thống nhất thiên hạ, Tần Thủy Hoàng ám ảnh về cái chết và lo sợ rằng mình sẽ không thể sống lâu để trị vì đế quốc. Do đó, Tần Thủy Hoàng bắt đầu truy tìm thuốc tiên, tin rằng chỉ cần tìm được thuốc trường sinh, ông có thể trở thành vị hoàng đế vĩnh hằng. Ông đã đầu tư rất nhiều nhân lực, vật lực để đi tìm thuốc trường sinh.

Tần Thủy Hoàng tìm được thuốc trường sinh?

Theo Sohu, hầu hết các truyền thuyết đều kể rằng Tần Thủy Hoàng chưa bao giờ tìm thấy thuốc trường sinh bất lão. Tuy nhiên, trong “Sử Ký - Thủy Hoàng bản kỷ” có ghi lại rằng, Tần Thủy Hoàng sai một quan thần tên Từ Phúc cùng với một trăm đồng nam, một trăm đồng nữ đi tìm thuốc trường sinh dưới biển.

Do không tìm được thuốc trường sinh và sợ sẽ bị chém đầu cho nên họ đã không quay trở lại mà đi thuyền lưu lạc đến Nhật Bản.

Tần Thủy Hoàng phái người đi tìm thuốc trường sinh. (Ảnh: Sohu)

Từ Phúc không quay trở lại nhưng Tần Thủy Hoàng vẫn kiên định theo đuổi việc tìm kiếm thuốc trường sinh. Bốn năm sau, tức năm 215 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng tìm được Lư Sinh, một đạo sĩ người nước Yên chuyên tu luyện bất tử và sai đi tìm thuốc.

Khác với Từ Phúc xuống biển tìm thuốc trường sinh, Lư Sinh xuống biển để tìm hai vị thần - Cao Thệ và Tiễn Môn.

Ngoài ra, có truyền thuyết kể rằng, Từ Phúc đã giúp Tần Thủy Hoàng tìm ra thuốc trường sinh bất lão (nhiều người sau này cho rằng đó là “Thái tuế”, tên khoa học là “Nhục linh chi”) và gửi về cho Tần Thủy Hoàng.

Các pháp sư đã tinh chế được “thuốc trường sinh bất lão”. (Ảnh: Sohu)

Sau đó, các pháp sư đã tinh chế nó thành “thuốc trường sinh bất lão”. Tuy nhiên, thuốc này chỉ có một viên. Tần Thủy Hoàng dù rất muốn sống bất tử nhưng sợ là thuốc độc nên cứ do dự cho đến khi chết. Sau khi vua qua đời, viên thuốc vẫn còn trong người ông và được chôn cùng thi hài trong lăng mộ.

Võ Tắc Thiên tìm thuốc trường sinh trong lăng Tần Thủy Hoàng?

Có truyền thuyết kể rằng 900 năm sau, Võ Tắc Thiên lên ngôi hoàng đế, lập ra triều đại mới là Võ Chu. Võ Tắc Thiên có nhiều điểm tương đồng với Tần Thủy Hoàng. Bà cũng là người có tài trí mưu lược kiệt xuất, làm việc gì cũng không từ thủ đoạn và đặc biệt là ước muốn trường sinh bất lão.

Tương truyền, từ rất lâu trước đó, bà đã nghe từ Viên Thiên Cương rằng Tần Thủy Hoàng tìm được thuốc trường sinh. Sau khi lên ngôi, bà lấy cớ khó khăn về tài chính để phái người đi tìm thần dược. Bà phái người đến lăng mộ của Tần Thủy Hoàng để tìm.

Võ Tắc Thiên cũng có ước muốn được trường sinh bất lão. (Ảnh: Sohu)

Vài tháng sau, họ đã tìm thấy và thông báo với Võ Tắc Thiên rằng lăng mộ của Tần Thủy Hoàng nằm ở núi Ly Sơn. Họ mang những mảnh tượng nhỏ bằng gốm từ lăng mộ Tần Thủy Hoàng về và hỏi Võ Tắc Thiên về việc khai quật lăng mộ.

Cầm trên tay những mảnh vỡ của tượng gốm, Võ Tắc Thiên ra lệnh cho mọi người chuẩn bị và lên đường vào sáng hôm sau. Trở về cung điện, Võ Tắc Thiên nắm chặt những mảnh vỡ không chịu buông rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, bà đã dẫn theo quân vào lăng Tần Thủy Hoàng. Lăng mộ lộng lẫy với vàng và ngọc. Quan tài của ông nằm giữa dòng sông thủy ngân. Võ Tắc Thiên tiến lại gần và nhìn thấy Tần Thủy Hoàng trong quan tài, hai tay khoanh trước ngực, tay nắm chặt áo choàng. Bên trong áo choàng có một hộp ngọc tinh xảo đựng viên thuốc trường sinh bất lão.

Viên thuốc trường sinh được chôn cùng thi hài trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. (Ảnh: Sohu)

Sau đó, bà lấy viên thuốc uống và được trường sinh bất tử. Nhưng không lâu sau, nhà Lý tạo phản, bà bị cầm tù và bị giày vò khổ sở. Võ Tắc Thiên còn chứng kiến sự sụp đổ của nhà Đường, và bản thân phải lưu đày ở vùng đất xa lạ. Bà còn bị những người muốn được trường sinh bất lão bắt giữ, tra tấn ngày đêm, bị lấy máu, thử nghiệm thuốc, dù muốn tự sát cũng không được.

Tỉnh dậy sau giấc mơ, Võ Tắc Thiên nhìn mảnh vỡ của những bức tượng nhỏ bằng gốm trong tay. Cuối cùng bà cũng hiểu vì sao Tần Thủy Hoàng không uống viên thuốc trường sinh này. Sau đó, Võ Tắc Thiên không nhắc lại việc khai quật lăng mộ của Tần Thủy Hoàng nữa. Trước khi chết, bà đã trả lại ngôi vị cho họ Lý.

Lưu ý, trên đây là một giả thuyết được đăng tải ở bài viết trên Sohu. Nội dung mang tính tham khảo, không nhất thiết trùng khớp với chính sử Trung Quốc.