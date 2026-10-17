Tân Thư ký báo chí rời Nhà Trắng chỉ sau 4 ngày nhậm chức

Bà Katie Zacharia chính thức nhận nhiệm vụ Người phát ngôn Nhà Trắng vào ngày 12/10, thay thế người tiền nhiệm Caroline Leavitt. Tuy nhiên, ngay trong cuộc họp báo đầu tiên vào ngày 13/10, bà Katie Zacharia đã có màn thể hiện được đánh giá là “yếu kém” trước truyền thông . Cuộc trao đổi chỉ kéo dài 14 phút, trong đó bà Zacharia chủ yếu đọc kịch bản chuẩn bị sẵn và chỉ ưu tiên trả lời câu hỏi từ 3 cơ quan truyền thông bảo thủ, khiến dư luận chỉ trích gay gắt về năng lực ứng biến.

Dù từng nhiều lần tự giới thiệu là luật sư trên truyền hình và được chính Tổng thống Trump giới thiệu với danh xưng này, các báo cáo kiểm tra sau đó cho thấy bà Zacharia chưa từng vượt qua kỳ thi hành nghề luật sư tại bất kỳ tiểu bang nào của Mỹ.

Trả lời phỏng vấn trên đài Fox News sau đó, bà Zacharia thừa nhận từng thi trượt kỳ thi luật sư tại bang California vào năm 2011 và chưa bao giờ thi lại. Dù giải thích rằng bản thân chỉ thực hiện công việc tư vấn pháp lý quốc tế chứ không làm luật sư tranh tụng, lập luận này không thể xoa dịu giới chuyên môn pháp lý Mỹ. Thêm vào đó, phát ngôn miệt thị cơ sở hạ tầng của Trung Quốc là “không có nhà vệ sinh tử tế” trong một cuộc phỏng vấn cùng thời điểm, chia sẻ về trải nghiệm khi sinh sống ở nước này cũng khiến bà hứng chịu thêm những phản ứng ngoại giao bất lợi.

Trước sức ép từ dư luận và giới truyền thông, Tổng thống Donald Trump đã phát đi tín hiệu về một cuộc “bỏ phiếu bất tín nhiệm”. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường vận động tranh cử tại bang Georgia, ông Trump chia sẻ đã khuyên bà Zacharia nên cân nhắc lại vị trí công việc: “Tôi đã nói thẳng với cô ấy: Thành thật mà nói, nếu tôi là cô, tôi sẽ suy nghĩ lại. Cô có thực sự cần vị trí này không? Công việc này chưa bao giờ là dễ dàng.” Quyết định sa thải chính thức được Nhà Trắng xác nhận ngay sau đó.

Giới phân tích nhận định, việc Tổng thống Trump nhanh chóng sa thải người phát ngôn mới nhằm hạn chế tối đa tổn hại chính trị. Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần và Đảng Cộng hòa đang gặp nhiều áp lực trong chiến dịch gây quỹ tại các bang chiến trường, một cuộc khủng hoảng truyền thông ngay tại Nhà Trắng là điều ông Trump không muốn kéo dài.

Rời ghế chỉ sau 4 ngày làm việc, bà Katie Zacharia đã xô đổ kỷ lục giữ chức ngắn nhất lịch sử Nhà Trắng của cựu Giám đốc Truyền thông Anthony Scaramucci (người từng bị sa thải sau 10 ngày nhậm chức vào năm 2017).

Về phía Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không vội vàng tìm kiếm người thay thế vị trí này trong vài ngày tới.