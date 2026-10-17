Tân thư ký báo chí Nhà Trắng thừa nhận thi trượt kỳ thi luật sư

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia ngày 15/10 thừa nhận từng đăng ký kỳ thi sát hạch luật sư tại bang California sau khi tốt nghiệp trường luật thuộc Đại học Pepperdine năm 2011, nhưng không vượt qua kỳ thi.

Bà giải thích bản thân bị phân tâm và quá tải bởi kế hoạch chuyển đến Trung Quốc cùng chồng.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông bảo thủ Real America's Voice, Zacharia cho biết, hai vợ chồng quyết định tận dụng khoảng thời gian trước khi chuyển đi để bà dự thi, nhưng kết quả không ảnh hưởng đến kế hoạch vì bà không cần giấy phép hành nghề luật tại Trung Quốc.

Bà Zacharia khẳng định, nhiều người trong ngành từng nói rằng bà có thể tự giới thiệu mình là luật sư nhờ bằng cấp chuyên môn, dù không có giấy phép hành nghề.

Bà phân biệt hoạt động phân tích pháp lý với việc cung cấp tư vấn pháp lý, đồng thời viện dẫn bằng luật và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực luật kinh doanh quốc tế tại Trung Quốc để bảo vệ quan điểm của mình.

Tuy nhiên, tư cách chuyên môn của nữ thư ký báo chí đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi bà nhiều lần tự nhận là luật sư trên truyền hình và mạng xã hội.

Ngày 14/10, Wall Street Journal dẫn các nguồn tin am hiểu sự việc cho biết Zacharia đã thi trượt kỳ thi luật sư tại California năm 2011.

Trong thời gian sống ở Bắc Kinh, bà làm việc trong nhóm luật quốc tế của hãng luật Zhong Lun.

Sau khi trở về Mỹ năm 2013, bà không thi lại, với lý do cần dành thời gian chăm sóc con đầu lòng. Sau đó, bà đảm nhiệm vị trí cố vấn pháp lý trưởng tại một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy các chính sách bảo thủ ở California.

Tranh cãi còn lan sang hoạt động truyền thông của Nhà Trắng. Zacharia từng xuất hiện trên Fox News để bình luận về vụ xét xử nghi phạm sát hại Charlie Kirk hồi tháng 8, đồng thời viện dẫn tư cách luật sư khi phân tích các bước tố tụng.

Tại buổi họp báo đầu tiên ngày 13/10, bà cũng trả lời không rõ ràng khi được hỏi đã vượt qua kỳ thi luật sư ở bang nào, trước khi giải thích với New York Times rằng mình hiểu nhầm câu hỏi.

Trong tuyên bố gửi tạp chí People, Zacharia khẳng định từng hành nghề luật giao dịch quốc tế với đầy đủ chứng chỉ phù hợp.

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cũng lên tiếng bảo vệ bà, đánh giá Zacharia là nhân sự xuất sắc và có đủ năng lực đảm nhiệm công việc.

Trong khi đó, tổ chức Chiến dịch vì Trách nhiệm giải trình đã đề nghị Hiệp hội Luật sư bang California điều tra vụ việc, cho rằng việc tự nhận là luật sư khi không có giấy phép hành nghề có thể vượt quá giới hạn của hoạt động quảng bá hình ảnh cá nhân.