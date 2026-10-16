Tân thư ký báo chí Nhà Trắng thừa nhận thi trượt kỳ thi luật sư

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia trong buổi họp báo ngày 13-10. Ảnh: Getty Images

Ngày 15-10, bà Katie Zacharia thừa nhận đã tham dự kỳ thi cấp phép hành nghề luật sư tại bang California sau khi tốt nghiệp Trường Luật thuộc Đại học Pepperdine năm 2011, nhưng không vượt qua. Tuyên bố được đưa ra trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông bảo thủ, sau khi The Wall Street Journal đưa tin bà trượt kỳ thi này và chưa được cấp phép hành nghề tại bất kỳ bang nào của Mỹ.

Bà Zacharia giải thích thời điểm đó, bà đang chuẩn bị kết hôn và chuyển đến Trung Quốc cùng chồng để phục vụ công việc của ông tại một công ty đầu tư vốn tư nhân của Mỹ. Vì dự định sinh sống ở nước ngoài, bà cho rằng kết quả kỳ thi không quá quan trọng và không cần chứng chỉ hành nghề tại Trung Quốc.

“Tôi thực sự không nghĩ nhiều đến kết quả kỳ thi hay xem đó là điều mình cần quan tâm”, bà nói, đồng thời khẳng định đã có bằng luật và làm việc trong lĩnh vực giao dịch quốc tế với những bằng cấp phù hợp.

Tuy nhiên, Đoàn luật sư bang California xác nhận không tìm thấy hồ sơ cho thấy bà Zacharia từng được cấp phép hành nghề tại bang này. Theo các thông tin được công bố, bà cũng không thi lại sau khi trở về Mỹ năm 2013.

Tranh cãi càng thu hút sự chú ý khi bà Zacharia nhiều lần tự giới thiệu là luật sư trên truyền hình và mạng xã hội. Trong một chương trình của Fox News hồi tháng 4, bà cho biết từng sống tại Bắc Kinh ba năm với tư cách luật sư doanh nghiệp. Hồ sơ LinkedIn của bà ghi nhận thời gian làm việc tại hãng luật Zhong Lun ở Trung Quốc trong giai đoạn 2011-2013.

Tuy nhiên, ông Gary Gao, một luật sư thành viên của Zhong Lun, cho biết hãng luật này có tuyển dụng người nước ngoài để hỗ trợ ngôn ngữ, nhưng họ không trực tiếp hành nghề luật Trung Quốc. Ông nhận định công việc của bà Zacharia khi đó có thể tương tự một vị trí thực tập có trả lương.

Theo các thông tin được dẫn lại, Trung Quốc có kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề pháp lý thống nhất toàn quốc, nhưng người nước ngoài không đủ điều kiện tham dự theo quy định hiện hành. Vì vậy, việc bà Zacharia nói không cần chứng chỉ hành nghề tại Trung Quốc không đồng nghĩa với việc bà được phép hành nghề luật sư tại nước này.

Vấn đề danh xưng cũng trở thành tâm điểm tranh luận. Bà Zacharia cho biết từng tham khảo ý kiến những người trong ngành luật và được khuyến nghị không sử dụng các danh xưng như “attorney” hoặc “esquire”, vốn gắn với tư cách luật sư được cấp phép hành nghề, nhưng có thể dùng từ “lawyer” để mô tả người có bằng luật. Bà khẳng định chưa bao giờ cố tình khiến công chúng hiểu rằng mình là luật sư được cấp phép.

Dù vậy, theo CNN, trong hai năm qua, bà đã đăng ít nhất 15 bài viết trên mạng xã hội tự nhận mình là “attorney”. Tại cuộc họp báo đầu tiên ở Nhà Trắng ngày 13-10, khi được hỏi đã vượt qua kỳ thi luật sư tại bang nào, bà đưa ra câu trả lời khiến một số người hiểu rằng bà đã thi đỗ sau khi chuyển đến Trung Quốc. Sau đó, bà giải thích mình đã hiểu nhầm câu hỏi của phóng viên.

Ngày 14-10, hai tổ chức phi lợi nhuận gửi đơn đề nghị Đoàn luật sư bang California điều tra liệu bà Zacharia có hành nghề luật trái phép khi đưa ra các bình luận pháp lý trên truyền thông và đảm nhiệm vị trí cố vấn pháp lý trưởng tại tổ chức Fix California hay không. Các tổ chức này cho rằng việc tự nhận là luật sư khi không có giấy phép phù hợp có thể đặt ra vấn đề pháp lý. Hiện chưa có kết luận chính thức về cáo buộc này.

Tổng thống Donald Trump trước đó đã gọi bà Zacharia là luật sư khi công bố quyết định bổ nhiệm bà làm thư ký báo chí Nhà Trắng. Trước những tranh cãi, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung bảo vệ nhân sự mới, cho rằng bà có năng lực, thông minh và phù hợp với vị trí, đồng thời có thể giúp người dân Mỹ hiểu rõ các hoạt động của Tổng thống Trump và chính quyền.

Bà Zacharia khẳng định những thông tin gây tranh cãi xuất phát từ sự hiểu lầm và thông tin sai lệch, đồng thời nhấn mạnh công việc của mình tập trung vào phân tích pháp lý chứ không phải cung cấp tư vấn pháp lý. Tuy nhiên, những câu hỏi về cách bà sử dụng danh xưng nghề nghiệp và phạm vi công việc pháp lý trước đây vẫn chưa được giải đáp đầy đủ.

B.N