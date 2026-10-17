Tân thư ký báo chí Nhà Trắng mất chức sau 5 ngày vì loạt sai lầm

Nhà Trắng ngày 16/10 xác nhận thư ký báo chí Katie Zacharia sẽ rời vị trí hiện tại để đảm nhiệm một vai trò khác trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Thông tin được công bố sau khi truyền thông Mỹ đưa tin bà đang được sắp xếp rời cương vị chỉ 5 ngày sau khi nhậm chức.

Trước đó, ông Trump công khai bày tỏ nghi ngờ về khả năng đảm nhiệm công việc của Zacharia.

Trước đó, ông Trump công khai bày tỏ nghi ngờ về khả năng đảm nhiệm công việc của Zacharia.

Tổng thống Mỹ cho biết, đã trực tiếp khuyên bà Zacharia cân nhắc liệu vị trí này có phù hợp hay không, đồng thời gợi ý bà có thể tiếp tục làm việc cho ông trong một vai trò ít áp lực hơn.

Zacharia tiếp quản vị trí từ Karoline Leavitt, người từng định hình cách Nhà Trắng tương tác với giới truyền thông theo hướng ưu tiên các kênh thân thiện và công khai chỉ trích những cơ quan đưa tin bất lợi cho Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ của tân thư ký báo chí nhanh chóng gặp khó khăn. Trong buổi họp báo đầu tiên ngày 13/10, sự kiện chỉ kéo dài chưa đầy 15 phút.

Bà mở đầu bằng việc đọc danh sách thành tựu của Tổng thống Trump với tốc độ chậm, sau đó chỉ trả lời 3 câu hỏi từ phóng viên.

Tranh cãi tiếp tục bùng lên quanh tuyên bố về trình độ chuyên môn của Zacharia. Bà từng giới thiệu mình là luật sư trên truyền hình và mạng xã hội, đồng thời cho biết đã làm cố vấn pháp lý cho một tổ chức phi lợi nhuận cánh hữu tại California.

Ngày 15/10, Zacharia thừa nhận từng không vượt qua kỳ thi sát hạch luật sư, điều kiện cần thiết để được cấp phép hành nghề tại Mỹ.

Bà sau đó tham gia nhiều cuộc phỏng vấn trên các kênh truyền thông ủng hộ ông Trump nhằm giải thích sự việc, nhưng không ngăn được làn sóng chỉ trích.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, người dẫn chương trình Sean Hannity hỏi liệu bà đã thi lại hay chưa. Zacharia trả lời rằng mình chưa từng thi lại và khẳng định không có ý định theo đuổi con đường hành nghề luật.

Ở một cuộc phỏng vấn khác, bà giải thích từng bị xao nhãng bởi kế hoạch sang Trung Quốc cùng chồng, đồng thời cho biết có người trong ngành nói rằng sở hữu bằng luật cho phép bà tự nhận là luật sư.

Vụ việc xảy ra khi ông Trump đang vận động cho các ứng viên đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Tổng thống Mỹ còn chịu sức ép từ tỷ lệ ủng hộ suy giảm, sự bất mãn của người dân đối với xung đột với Iran và những lo ngại về lạm phát.