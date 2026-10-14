Tân Thư ký báo chí Nhà Trắng gây tranh cãi về tư cách luật sư

Bà Katie Zacharia, Thư ký Báo chí Nhà Trắng mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm, đang đối mặt với những nghi vấn về tư cách hành nghề luật sư sau khi cho biết đã vượt qua kỳ thi luật sư ở Trung Quốc.

Theo hồ sơ LinkedIn, bà Zacharia từng làm cộng sự tại Công ty Luật Zhong Lun ở Bắc Kinh từ năm 2011 đến 2013.

Sau khi tốt nghiệp trường luật thuộc Đại học Pepperdine, bà cùng chồng chuyển đến Trung Quốc do công việc của chồng tại một công ty cổ phần tư nhân của Mỹ. Bà sau đó làm việc trong lĩnh vực luật giao dịch quốc tế trước khi trở về Mỹ.

Trao đổi với NewsNation, bà Zacharia khẳng định đã hành nghề với đầy đủ chứng chỉ hợp lệ, nhưng không nêu rõ cơ quan cấp phép hay địa điểm được cấp chứng chỉ.

Theo South China Morning Post (SCMP), quy định của Trung Quốc vào năm 2011 yêu cầu người dự thi tư pháp quốc gia phải mang quốc tịch Trung Quốc.

Vì vậy, việc bà Zacharia từng làm việc tại một công ty luật ở Bắc Kinh không đồng nghĩa với việc bà có giấy phép hành nghề luật sư tại Trung Quốc.

SCMP cho biết đã đề nghị Công ty Luật Zhong Lun làm rõ vai trò và trình độ chuyên môn của bà, nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức.

Tờ báo cũng rà soát hồ sơ đăng ký hành nghề tại New York, Đặc khu Columbia, California, Texas và Florida nhưng không tìm thấy tên bà Zacharia.

Nhà báo độc lập Judd Legum cho biết ông cũng không tìm thấy bằng chứng bà được cấp phép hành nghề tại bất kỳ bang nào của Mỹ hoặc tại Washington.

Việc vượt qua kỳ thi luật sư và được cấp phép hành nghề là hai bước riêng biệt. Các kết quả rà soát nói trên chưa xác định được liệu bà Zacharia đã vượt qua kỳ thi nào hay chưa.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thư ký Báo chí Nhà Trắng, bà Zacharia từng làm người phát ngôn tại Bộ An ninh Nội địa và cố vấn truyền thông cấp cao cho Trump Media & Technology Group.

Trong lần họp báo đầu tiên ngày 13/10, bà chỉ đứng trên bục phát biểu khoảng 14 phút, ngắn hơn đáng kể so với thời lượng trung bình khoảng 45 phút của các cuộc họp báo dưới thời người tiền nhiệm Karoline Leavitt, theo CNN.

Phần lớn thời gian được dành cho bài phát biểu liệt kê những thành tựu của Tổng thống Trump. Bà Zacharia chỉ gọi ba phóng viên đặt câu hỏi trước khi kết thúc cuộc họp báo.

Theo CNN, một số cố vấn và quan chức Nhà Trắng đánh giá tiêu cực về màn ra mắt của bà. Một người mô tả đó là một “thảm họa”, trong khi những người khác cho rằng phong thái của bà gượng gạo, thiếu tự nhiên và đôi lúc gây khó xử. Một cố vấn nhận xét bà lẽ ra cần trải qua hai tuần tập dượt kỹ lưỡng trước khi xuất hiện.

Dù vậy, ông Trump công khai khen ngợi nữ thư ký báo chí mới, khẳng định bà đã thể hiện xuất sắc.

Tại cuộc họp báo, bà Zacharia cũng thông báo ông Trump yêu cầu bà Kimberly Guilfoyle, Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp, từ chức sau các báo cáo cáo buộc bà có hành vi không đúng mực và có thể bất hợp pháp trước và trong nhiệm kỳ tại Athens.

Khi kết thúc phần hỏi đáp, bà cho biết các phóng viên có thể tiếp tục đặt câu hỏi với tổng thống trước chuyến đi của ông trên trực thăng Marine One.