Tân thư ký báo chí Nhà Trắng bị sa thải sau 5 ngày

Bà Katie Zacharia trong cuộc họp báo ra mắt hôm 13/10. Ảnh: White House

Rời nhiệm sở sau một tuần sóng gió

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa thải bà Katie Zacharia ngày 16/10, chưa đầy một tuần sau khi bà bắt đầu đảm nhiệm vai trò người phát ngôn Nhà Trắng. USA Today dẫn năm nguồn tin am hiểu quyết định, trong đó có ba quan chức cấp cao Nhà Trắng, xác nhận bà đang rời vị trí. Các quan chức sử dụng cách diễn đạt “chuyển khỏi vai trò hiện tại”.

Thông tin xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Trump công khai đề nghị bà cân nhắc khả năng tiếp tục công việc. Trao đổi với phóng viên trước khi tới Georgia, ông cho biết đã nói chuyện với bà Zacharia về sức ép mà bà phải đối mặt trong những ngày đầu đảm nhiệm chức vụ.

“Tôi nghĩ cô nên cân nhắc lại”, ông Donald Trump thuật lại lời khuyên dành cho người phát ngôn mới. Tổng thống Mỹ cho rằng bà đã chịu sự đối xử quá khắc nghiệt từ truyền thông, đồng thời nói ông muốn bà có một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, ở thời điểm phát biểu, ông phủ nhận đã sa thải bà.

Bà Zacharia được công bố lựa chọn vào ngày 9/10 để kế nhiệm bà Karoline Leavitt. Trước khi tới Nhà Trắng, bà từng xuất hiện trên Fox News và Newsmax với tư cách bình luận viên bảo thủ, làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại Bộ An ninh Nội địa và sau đó tại Trump Media & Technology Group.

Buổi họp báo ra mắt bị đánh giá là "thảm hoạ"

Buổi họp báo đầu tiên của bà Zacharia ngày 13/10 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trong khoảng thời gian kéo dài khoảng 14 phút và bà chỉ nhận câu hỏi từ ba cơ quan truyền thông: Breitbart News, Fox News và Daily Mail. Cách trình bày thiếu trôi chảy cùng việc hạn chế trao đổi với phóng viên khiến màn ra mắt nhận nhiều phản ứng tiêu cực.

Giải thích trên Fox News, bà Zacharia cho rằng việc phải di chuyển liên tục giữa California và Washington sau khi nhận lời đảm nhiệm chức vụ khiến bà có ít thời gian chuẩn bị. Bà cũng giải thích việc rút ngắn cuộc họp nhằm dành thời gian để Tổng thống Trump trực tiếp trả lời báo chí sau đó.

Tranh cãi về hồ sơ nghề nghiệp

Song song với tranh luận về năng lực xử lý họp báo, hồ sơ nghề nghiệp của bà cũng bị xem xét. Trong cuộc phỏng vấn với USA Today ngày 15/10, bà xác nhận không vượt qua kỳ thi luật sư California năm 2011 và chưa từng được cấp giấy phép hành nghề luật tại Mỹ, dù trước đó thường giới thiệu mình là luật sư.

Bà Zacharia và Tổng thống Trump. Ảnh: X

Bà Zacharia tốt nghiệp trường luật thuộc Đại học Pepperdine năm 2011. Theo lời giải thích của bà, sau khi thi, bà chuyển tới Trung Quốc cùng chồng và làm việc trong nhóm phụ trách giao dịch quốc tế của một hãng luật. Bà cho biết công việc này không yêu cầu giấy phép hành nghề luật của Mỹ. Tuy nhiên, việc bà tiếp tục tự giới thiệu là luật sư sau khi trở về Mỹ làm gia tăng những câu hỏi về cách trình bày trình độ chuyên môn.

Khoảng trống truyền thông trước bầu cử giữa kỳ

Những nghi vấn xuất hiện cả trên các kênh truyền thông thường có quan điểm thuận lợi với Tổng thống Trump. Người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News đã chất vấn bà Zacharia về hồ sơ nghề nghiệp và màn ra mắt tại Nhà Trắng. Trong lần xuất hiện trên Fox News sáng 16/10, khi được hỏi liệu còn nhận được sự tin tưởng của Tổng thống hay không, bà nói hy vọng có thể xây dựng lòng tin với những người xung quanh.

Sự ra đi chóng vánh của bà lập tức gợi lại trường hợp Anthony Scaramucci, người chỉ giữ chức Giám đốc truyền thông Nhà Trắng trong 11 ngày vào nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump. Hai người đảm nhiệm các chức vụ khác nhau, nhưng cùng trở thành những ví dụ nổi bật về nhiệm kỳ đặc biệt ngắn trong bộ máy truyền thông của Tổng thống Mỹ.

Biến động nhân sự diễn ra khi cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 chỉ còn hơn hai tuần. Việc thiếu người phát ngôn chủ chốt đặt thêm sức ép lên hoạt động truyền thông của Nhà Trắng, trong lúc ông Trump đang đẩy mạnh quảng bá thành tích của chính quyền và vận động để đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Quốc hội.