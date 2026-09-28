Tân thủ khoa ngành Kế toán: Không chạy theo số lượng đề, tập trung sửa từng lỗi sai

Vũ Lương Diệu Linh - Thủ khoa đầu vào ngành Kế toán, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội).

Không chạy theo số lượng đề

Vũ Lương Diệu Linh trúng tuyển vào ngành Kế toán, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) với điểm xét tuyển 28,25. Kết quả khiến nữ sinh Hải Phòng bất ngờ, bởi trước đó cô chưa từng đặt mục tiêu trở thành thủ khoa. “Mình cảm thấy khá bất ngờ vì lúc biết điểm thi THPT, mình cũng chỉ nghĩ bản thân sẽ đủ điểm đỗ nguyện vọng mong muốn chứ chưa từng nghĩ mình sẽ đạt được điều này. Đây cũng là một động lực để mình cố gắng hơn cho những mục tiêu học tập sắp tới”, Linh chia sẻ.

Linh xét tuyển tổ hợp D01. Trong ba môn, Toán không phải thế mạnh của Linh khi so với Ngữ văn và Tiếng Anh. Vì vậy, trong quá trình ôn thi, nữ sinh dành phần lớn thời gian để củng cố môn học này. Bí quyết của Linh bắt đầu từ việc học chắc kiến thức trên lớp, sau đó về nhà luyện thêm các dạng đề với mức độ khác nhau. Tuy nhiên, nữ sinh không đặt nặng việc phải giải thật nhiều đề. “Mình nghĩ, điều quan trọng không nằm ở việc mình giải được bao nhiêu đề, mà là cách mình sửa sau mỗi lần làm bài. Khi sai một câu, mình không chỉ xem đáp án đúng là gì mà sẽ tìm hiểu vì sao mình sai”, Linh nói.

Sau mỗi lần làm đề, Linh ghi lại những lỗi thường mắc phải, chủ động tìm lại phần kiến thức liên quan và điều chỉnh cách làm. Với nữ sinh, mỗi đề thi vì thế không đơn thuần là một lần kiểm tra, mà còn là cơ hội để nhận ra những điểm yếu của bản thân.

Khi điểm thi thử chưa như kỳ vọng

Chặng đường ôn thi của Linh từng có những thời điểm áp lực. Khi các kỳ thi thử diễn ra liên tục nhưng kết quả chưa cao như mong muốn, nữ sinh bắt đầu lo lắng về khả năng đạt mục tiêu. Việc lựa chọn trường, ngành cũng khiến Linh suy nghĩ nhiều hơn, nhất là khi biết một số bạn cùng đặt mục tiêu vào ngôi trường mình hướng tới, có điểm số cao hơn. “Có những lúc, mình cũng tự đặt câu hỏi, liệu mình có đủ khả năng để đạt được mục tiêu đó hay không”, Linh kể.

Thay vì để sự so sánh khiến mình mất tập trung, Linh tìm cách nhìn lại kết quả của chính mình. Mỗi lần điểm chưa tốt, Linh xác định mình đang thiếu kiến thức hay kỹ năng nào, phương pháp học có phù hợp hay chưa. “Mình tự nhắc bản thân rằng, điểm thi thử chỉ là kết quả ở một thời điểm. Quan trọng là mình biết mình đang ở đâu và còn bao nhiêu thời gian để cải thiện”, Linh chia sẻ.

Sự động viên từ gia đình cũng giúp nữ sinh giữ được tâm lý ổn định. Những lần điểm thi thử chưa đạt kỳ vọng, bố mẹ không đặt nặng kết quả mà khích lệ Linh tiếp tục cố gắng. Bên cạnh đó, Linh có một nhóm bạn cùng ôn thi. Ngoài giờ học trên lớp, các bạn thường tạo một cuộc gọi Meet, bật camera và cùng học. Mỗi người tập trung vào phần việc riêng, nhưng việc có những người bạn cùng ngồi học giúp Linh duy trì sự tập trung và có thêm động lực.

Bước ra khỏi vùng an toàn

Không dành toàn bộ thời gian cho sách vở, Linh còn tích cực tham gia các hoạt động tại trường. Nữ sinh từng tham gia Ban Hậu cần của Đội Thanh niên xung kích, hỗ trợ các hoạt động như: "Tiếp sức mùa thi", "Tết đoàn viên", "Thanh âm mùa Hạ 26/3"…

Diệu Linh (bên phải) tham gia hoạt động tình nguyện.

Linh cũng thử sức với vai trò Trưởng ban Sự kiện của The Peregrinators - dự án về Triết học và Tâm lý học hành vi do học sinh THPT trên địa bàn TP. Hải Phòng thành lập. Cùng các thành viên, Linh đã tham gia tổ chức hai sự kiện gây quỹ và nhận được sự hưởng ứng của nhiều bạn trẻ. Một trải nghiệm khác để lại dấu ấn với Linh là khi trở thành Dancer của Herious Cheerleading Squad - câu lạc bộ thể dục cổ động của trường.

Diệu Linh (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) là Trưởng ban Sự kiện của The Peregrinators.

Trước đây, Linh vốn khá nhút nhát và kém tự tin khi đứng trước đông người. Việc tham gia câu lạc bộ giúp nữ sinh có cơ hội đứng trên sân khấu, biểu diễn trước nhiều người và từng bước vượt qua sự ngại ngùng. “Mình học được cách vượt qua sự ngại ngùng của bản thân và mạnh dạn thử sức với những điều trước đây mình chưa từng nghĩ sẽ làm”, Linh chia sẻ.

Những trải nghiệm ấy giúp Linh nhận ra rằng, bước ra khỏi vùng an toàn đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ: Đăng ký một hoạt động, nhận một nhiệm vụ mới hay đứng trước sân khấu dù vẫn còn hồi hộp.

Việc lựa chọn ngành Kế toán của Linh cũng xuất phát một phần từ mong muốn thử sức. Toán không phải môn học thế mạnh, nhưng thay vì né tránh, Linh muốn xem mình có thể tiến bộ đến đâu nếu thực sự nghiêm túc với một lĩnh vực mới. “Mặc dù Toán không phải thế mạnh của mình, nhưng mình lại nghĩ càng có những điều mình chưa giỏi thì mình càng muốn thử sức. Mình muốn xem mình có thể đi được đến đâu nếu thực sự nghiêm túc và cố gắng với một lĩnh vực mới”, Linh nói.

‘Chủ động’ trước khi nói về năng lực

Khi được hỏi yếu tố nào đóng vai trò quan trọng trong kết quả đạt được, Linh không chọn năng lực hay số lượng giờ học, mà là sự chủ động. Theo nữ sinh, năng lực và phương pháp học tập đều có thể cải thiện nếu bản thân chủ động với quá trình học. “Mình không chỉ cố gắng học thật nhiều mà thường xuyên tự nhìn lại xem mình đang yếu ở đâu, vì sao mình làm sai và cần thay đổi cách học như thế nào”, Linh chia sẻ.

Có những thời điểm nhận ra một phương pháp không phù hợp, Linh sẵn sàng điều chỉnh thay vì tiếp tục theo cách cũ. Với cô, quá trình học hiệu quả bắt đầu từ việc hiểu mình, tìm được cách học phù hợp và kiên trì cải thiện từng điểm yếu.

Sau khi trở thành thủ khoa, mục tiêu tiếp theo của Linh là duy trì kết quả học tập, tích cực tham gia các câu lạc bộ và hoạt động của trường, đồng thời tìm hiểu sớm về công việc và lĩnh vực định hướng trong tương lai. “Mình nghĩ, đại học không chỉ là khoảng thời gian để học kiến thức chuyên ngành, mà còn là cơ hội để mỗi người khám phá bản thân và thử sức với những điều mới”, Linh nói.

Linh kỳ vọng, bốn năm đại học phía trước sẽ là khoảng thời gian để học, trải nghiệm, gặp gỡ những con người mới và từng bước trả lời câu hỏi mà mình đã đặt ra từ những ngày ôn thi: Mình có thể đi được đến đâu, nếu thật sự nghiêm túc và cố gắng?

(Ảnh: NVCC)