Tận thấy quy trình làm mô hình long, phụng khổng lồ diễu hành Trung thu ở Tuyên Quang

Quy trình làm mô hình long, phụng khổng lồ diễu hành Trung thu ở Tuyên Quang. Video: Phú Nguyễn

Anh Nguyễn Hồng Giang (42 tuổi, tổ dân phố Phan Thiết, phường Minh Xuân) cho hay, công đoạn khó nhất là tạo dựng phần khung, bởi đây là bước quyết định hình dáng, tỉ lệ và “thần thái” của mô hình long phụng. Không có bản vẽ cụ thể, anh Giang phải vừa làm vừa tư duy, tưởng tượng. Từ ý tưởng ban đầu, anh phác thảo tỉ lệ ngay trên mặt đất, rồi uốn, hàn từng bộ phận.

Một điểm đáng chú ý của mô hình là phần phương tiện được cải tạo từ một chiếc xe ô tô cũ. Toàn bộ phần vỏ xe được tháo bỏ, sau đó nối dài, thay cầu và thay lốp để phù hợp với việc dựng mô hình.

Khung gầm của chiếc xe được gia cố, hàn lại chắc chắn nhằm bảo đảm khả năng vận hành và chở được nhiều trẻ em trong quá trình diễu hành. Phía trên khung xe là hệ thống mô hình được tạo dựng bằng sắt uốn theo hình dáng từng linh vật. Sau khi hoàn thiện phần khung, bề mặt được xử lý, dán và phun sơn theo các đường gân, đường vân nhằm tạo hình khối và màu sắc.

Theo anh Giang, các linh vật, phần đầu và khuôn mặt luôn là chi tiết được chú trọng bởi đây là nơi quyết định phần lớn “thần thái” của sản phẩm. Sau lễ hội Trung thu, các mô hình có thể được bán hoặc được tháo rời, tận dụng để tạo thành những mô hình mới cho những mùa lễ hội tiếp theo.

Hệ thống đèn điện, âm thanh tạo hiệu ứng được trang bị khá cầu kỳ, đảm bảo đẹp mắt khi mô hình được đưa đi diễu phố. Được biết, chi phí làm mô hình khoảng 200 triệu đồng và trung bình mỗi đêm tốn khoảng 500.000 đồng tiền xăng xe để diễu phố.

Tham gia lễ hội, diễu hành mô hình tại Tuyên Quang không còn chỉ là hoạt động dành riêng cho thiếu nhi mà người lớn cũng rất quan tâm, vì thế không khí lễ hội ở đây rất sôi động. Mỗi mô hình diễu hành có thể màu sắc khác nhau nhưng đều phải đảm bảo phù hợp, giữ được sự văn minh và không làm mất đi ý nghĩa của Trung thu.

Những linh vật khổng lồ vì thế không chỉ là sản phẩm trang trí cho một đêm hội, mà còn cho thấy sự đầu tư, sáng tạo và công sức của những người đang góp phần tạo nên diện mạo riêng cho mùa Trung thu ở Tuyên Quang﻿.