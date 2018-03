Tận thấy lễ rước kiệu Nữ tướng Lê Chân hoành tráng trong đêm khai mạc

Hơn nghìn người trong trang phục truyền thống tham gia màn rước kiệu Nữ tướng Lê Chân - Thành hoàng Hải Phòng trong đêm khai mạc lễ hội truyền thống 2018.

Video: Lễ rước kiệu Nữ tướng Lê Chân đêm khai hội

Tối 23/3, tại quảng trường tượng đài Nữ tướng Lê Chân, UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân 2018. Từ 19h cùng ngày, 19 đoàn rước của các phường, các cơ sở thờ tự xuất phát từ Đền Nghè, Đình An Biên rước kiệu Nữ tướng Lê Chân, cùng với các nghi thức truyền thống diễu hành qua khu quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng về Tượng đài Nữ tướng Lê Chân để tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống.

Đoàn rước bát bảo.

Đoàn rước Chấp kích tiến về lễ đài Nữ tướng Lê Chân - Trung tâm tổ chức lễ hội.

Xe rước đôi ngựa được trang trí lộng lẫy tiến về lễ đài dâng lên Nữ tướng Lê Chân.

Đoàn rước kiệu Long đình, kiệu Phượng Hoàng

Đoàn rước long kiệu.

Nữ tướng Lê Chân sinh ngày 8/2 Âm lịch năm Canh Thìn (năm 20 đầu Công nguyên) tại xã An Biên, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, xứ Hải Dương (nay thuộc thôn An Biên, xã Thủy An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Bà là con cụ Lê Đạo và cụ Trần Thị Châu.

Từ khi còn trẻ bà nổi tiếng tài hoa, xinh đẹp hơn người nên Thái Thú Tô Định toan lấy bà làm thiếp. Bà không phục, Tô Định oán giận sát hại cụ Lê Đạo. Nợ nước, thù nhà, quyết chí phục thù, Lê Chân đã cùng thân quyến đến vùng An Dương, cửa sông Cấm để khai hoang, lập ấp mới đặt tên là trang An Biên, được coi là tiền thân của TP Hải Phòng.

Khi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, Lê Chân đem theo binh lính gia nhập nghĩa quân. Trưng Trắc thấy nàng diện mạo khác thường, có chí khí bậc tài trai thì phong là Thánh Chân Công chúa, đem quân cùng Trưng Nhị tiến đánh Tô Định, làm nên chiến thắng cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Để tưởng nhớ công đức to lớn của bà, nhân dân đã tôn vinh bà là Thánh mẫu. Hàng năm, cứ đến ngày 8/2, ngày Khánh hạ (ngày thắng trận) và ngày Thánh hóa, nhân dân quận Lê Chân đều tổ chức lễ hội với lòng thành kính tri ân.

Lễ hội Nữ tướng Lê Chân là một trong những lễ hội truyền thống của thành phố được tổ chức thể hiện trách nhiệm và lòng thành kính của các thế hệ con cháu hôm nay đối với công đức to lớn của nữ tướng Lê Chân.

Việc tổ chức lễ hội nữ tướng Lê Chân nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy các nét đẹp văn hóa, nghi lễ truyền thống, qua đó quận Lê Chân mong muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, tri ân công lao to lớn của nữ tướng Lê Chân.

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm nay đặc sắc, sinh động xứng tầm quy mô thành phố tổ chức với nhiều nội dung trang trọng, tôn nghiêm, phong phú và hấp dẫn.

Lễ hội diễn ra với 3 hoạt động chính: Phần Lễ gồm các nghi thức lễ cáo yết, dâng hương, lễ khai mạc, lễ tạ, lễ rước được tổ chức theo nghi thức truyền thống, mang đậm đà bản sắc người dân vùng biển.

Lễ rước kiệu long đình cùng kết hoa lan trắng, người dân thường dâng lên Nữ tướng Lê Chân - bậc liệt nữ có công khai dân, lập ấp, chống giặc ngoài xâm, lập nên TP Hải Phòng ngày nay.

Lễ hội huy động toàn bộ lực lượng là nhân dân địa phương quận Lê Chân tham gia.

Lễ hội có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đông đảo nhân dân Hải Phòng về dự, chiêm bái.

Một tiết mục trống hội do các nghệ sỹ nữ không chuyên của quận Lê Chân biểu diễn.

Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng gióng trống khai hội.

Sau nghi lễ khai hội là các chương trình văn nghệ đặc sắc.

Minh Khang