Tận thấy kho báu sinh học hơn 10.000 tiêu bản ở Đà Lạt

Vừa mở cửa trở lại sau thời gian sửa chữa, Bảo tàng Sinh học Tây Nguyên trên đồi Tùng Lâm (phường Lang Biang - Đà Lạt) trở thành điểm đến mới với du khách muốn tìm hiểu thiên nhiên và đa dạng sinh học Tây Nguyên﻿.

Không gian trưng bày theo 5 khu: Tây Nguyên, núi, rừng, con người và cuộc sống. Mỗi khu giúp người xem tiếp cận thiên nhiên Tây Nguyên từ cảnh quan, địa hình, hệ sinh thái đến đời sống và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên.

Theo thông tin từ bảo tàng, bộ sưu tập hiện có hơn 10.000 tiêu bản gốc, trong đó có 2.160 mẫu vật sinh học được bổ sung sau quá trình nâng cấp.

Đi dọc các khu trưng bày, nhiều du khách dừng lại khá lâu trước những tiêu bản động vật quý hiếm. Anh Nguyễn Hữu Lộc, du khách đến từ Đồng Tháp cho biết, anh dành thời gian đến bảo tàng sau khi biết nơi đây lưu giữ nhiều mẫu vật đặc trưng của hệ sinh thái Tây Nguyên.

Theo Lộc, việc tận mắt nhìn thấy các tiêu bản động vật, thực vật quý hiếm giúp anh hình dung rõ hơn về sự phong phú của thiên nhiên Tây Nguyên, đồng thời nhận thức rõ hơn về việc bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Các nhóm hiện vật từ thú, chim, bò sát, lưỡng cư đến thực vật, nấm được bảo quản và phục dựng để giữ những đặc điểm hình thái của từng loài.

Ông Hà Thanh Tùng - Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Sinh học Tây Nguyên cho biết, sau 2 tháng mở cửa trở lại, bảo tàng thu hút đông du khách, trong đó phần lớn là người trẻ. "Không chỉ giới thiệu sự phong phú của tài nguyên và đa dạng sinh học Tây Nguyên, bảo tàng hướng đến việc giúp cộng đồng hiểu giá trị của từng loài, từng hệ sinh thái", ông Tùng cho hay.

Dự án sửa chữa, nâng cấp Bảo tàng Sinh học Tây Nguyên được phê duyệt năm 2021 và triển khai từ năm 2022, với tổng kinh phí 48,6 tỷ đồng. Sau hơn 3 năm trùng tu, công trình được hoàn thiện với không gian trưng bày, phòng nghiên cứu, phòng lab khám phá và kho bảo quản mẫu vật. Dự án đồng thời bổ sung 2.160 mẫu vật đặc trưng của Tây Nguyên, góp phần làm phong phú hệ thống trưng bày và phục vụ nghiên cứu, giáo dục khoa học.