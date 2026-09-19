Tận thấy 'kênh đào thế kỷ' của Trung Quốc, một tuyến thương mại đi Việt Nam

Khoảng 10h20 ngày 16/9, con tàu thực hiện chuyến hành trình đầu tiên phát tiếng còi trên kênh đào Bình Lục, đánh dấu thời điểm công trình chính thức thông tàu. Tuyến kênh được xác định là công trình trụ cột của hành lang thương mại quốc tế đường bộ - đường biển mới ở miền Tây Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Kênh đào Bình Lục bắt đầu từ cửa sông Bình Đường ở huyện Hoành Châu, thành phố Nam Ninh, đi qua huyện Linh Sơn, thành phố Khâm Châu và đổ ra vịnh Bắc Bộ qua sông Khâm Giang. Với tổng chiều dài hơn 130 km, kênh đào Bình Lục được xây dựng theo tiêu chuẩn đường thủy nội địa cấp I, cho phép tàu có tải trọng lên tới 5.000 tấn lưu thông. Ảnh: Global Times.

Dự án bao gồm ba đầu mối liên hoàn Mã Đạo, Kỳ Thạch và Thanh Niên, cùng hệ thống luồng tàu và các công trình phụ trợ. Trong đó, khu đầu mối Mã Đạo nổi bật với hệ thống cửa âu tàu hình chữ V ngược cao hơn 39 m. Khởi công ngày 28/8/2022, dự án huy động hàng trăm đơn vị cùng hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân với tổng chi phí gần 73 tỷ Nhân dân tệ (10,8 tỷ USD). Các lực lượng thi công làm việc liên tục nhằm hoàn thiện công trình theo các tiêu chuẩn cao về chất lượng, an toàn và tính bền vững. Ảnh: Nikkei Asia.

Kênh đào Bình Lục được giới thiệu là công trình lập 4 kỷ lục thế giới, liên quan đến năng lực thông tàu, tốc độ vận hành âu tàu, cột nước tại âu tàu tiết kiệm nước và quy mô hệ thống âu tàu tiết kiệm nước trên sông nội địa. Trong ngày thông tàu, tuyến thương mại quốc tế “Nam Ninh - Cần Thơ (Việt Nam)” cũng chính thức được đưa vào hoạt động theo cả hai chiều. Ảnh: Global Times.

Kênh đào Bình Lục kết nối hệ thống sông Tây Giang ở phía bắc với vịnh Bắc Bộ ở phía Nam, tạo thêm tuyến đường ra biển cho hệ thống sông Châu Giang - Tây Giang. Tuyến mới giúp khu vực Tây Nam của Trung Quốc rút ngắn hơn 560 km quãng đường vận tải đường thủy nội địa so với các tuyến truyền thống. Theo dự kiến, kênh đào Bình Lục được kỳ vọng giúp các khu vực dọc tuyến tiết kiệm hơn 5 tỷ nhân dân tệ chi phí vận chuyển hàng hóa mỗi năm. Ảnh: CGTN.

Theo ông Du Hồng - nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore, kênh đào Bình Lục không chỉ là một hành lang logistics mà còn có thể thúc đẩy sự gắn kết giữa các chuỗi công nghiệp của miền Tây Trung Quốc và ASEAN, biến lợi thế địa lý thành hợp tác công nghiệp sâu rộng hơn. Ảnh: People's Daily.