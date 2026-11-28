Sau khi giới thiệu mẫu xe SUV Tucson thế hệ mới nhất dành cho thị trường Mỹ vào tháng trước, Hyundai đã công bố toàn bộ thông tin đáng chú ý về mẫu SUV này. Đồng thời, hãng cũng xác nhận việc thị trường Mỹ sẽ đón nhận phiên bản XRT Pro mới với thiết kế hầm hố và hệ truyền động hybrid.

Hyundai Tucson XRT Pro 2027 có diện mạo nổi bật hơn đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn dù bản thân thiết kế theo triết lý Art of Steel mới đã khá táo bạo. Xe có những trang bị tiêu chuẩn như cản trước màu xám đậm thiết kế riêng, tích hợp móc cứu hộ màu đỏ nổi bật. Chi tiết này không xuất hiện trên phiên bản XRT từng được giới thiệu trước đó tại các thị trường nước ngoài.

Ngoài ra, phiên bản XRT Pro này còn có nhiều chi tiết ốp thân xe màu đen hơn các phiên bản khác của dòng Tucson mới, bao gồm ốp cua lốp và ốp sườn. Xe cũng sử dụng bộ mâm 18 inch thiết kế riêng, đi kèm lốp đa địa hình. Bên cạnh cản trước khác biệt, xe còn được trang bị cản sau mới. Hyundai cũng tăng khoảng sáng gầm xe thêm 30 mm, lên 211 mm. Nội thất được điều chỉnh với họa tiết ghế độc quyền và logo XRT Pro.

Có lẽ nâng cấp quan trọng nhất trên XRT Pro là hệ thống X-Trek+ mới. Hệ thống này sẽ liên tục theo dõi độ bám đường và cảnh báo người lái về nguy cơ mắc kẹt, thể hiện bằng màu xanh lá, cam hoặc đỏ. Những cảnh báo trực quan này giúp người lái tìm cách thoát khỏi các tình huống khó khăn.

Hệ thống kiểm soát tốc độ mục tiêu hoạt động giống hệ thống ga tự động khi chạy off-road cũng được trang bị trên bản XRT và có thể hoạt động ở tốc độ lên tới 24 km/h. Ngoài ra, xe còn có hệ thống quan sát mặt đất, giúp theo dõi khu vực bên dưới đầu xe.

Tucson XRT Pro sử dụng hệ truyền động hybrid mới nhất của Hyundai. Hệ thống kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 1.6L với bộ pin lithium-ion 1,49 kWh và mô-tơ điện công suất 64 mã lực. Tổng công suất của xe đạt 233 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 379 Nm trong dải vòng tua 1.500-4.000 vòng/phút.

Các phiên bản khác trong dòng Tucson cũng có tùy chọn hệ truyền động hybrid tương tự hoặc máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L đơn giản hơn, cho công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264 Nm. Với những khách hàng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu, phiên bản hybrid sẽ là lựa chọn phù hợp.

Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp mục tiêu đối với một số phiên bản nhất định là 5,6 lít/100 km. Các phiên bản hybrid cũng được trang bị hệ thống E-Traction tiên tiến, có khả năng phát hiện và giảm hiện tượng trượt bánh, đồng thời hứa hẹn cải thiện đặc tính vận hành. Chế độ Stay Mode cũng được bổ sung cho Tucson Hybrid, cho phép duy trì hoạt động của điều hòa, hệ thống âm thanh và các thiết bị khác mà không cần khởi động động cơ.

Hyundai chưa công bố đầy đủ các bản trang bị sẽ được bán tại Mỹ cũng như giá bán của dòng Tucson 2027. Tuy nhiên, hãng xác nhận các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong thông thường sẽ có mặt trên thị trường trong quý I/2027. Trong khi đó, các phiên bản hybrid sẽ được bán ra vào quý II cùng năm.

So với Tucson thế hệ hiện tại, vốn đã có thiết kế khá nổi bật, mẫu xe mới dài hơn 58 mm, rộng hơn 40 mm và cao hơn 18 mm. Bên cạnh đó là nhiều tùy chọn màu sơn khác biệt, gồm xanh Ranger Green Pearl, xanh dương Summit Blue Pearl, xám Driftwood Gray Metallic/Matte và cam đỏ Red Rock Orange Pearl. Trong đó, màu cam đỏ Red Rock Orange Pearl chỉ dành riêng cho phiên bản XRT Pro.

Nội thất của Hyundai Tucson 2027 có thiết kế được đánh giá là táo bạo không kém ngoại thất. Tương tự Elantra mới, xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect mới của Hyundai, vận hành trên nền tảng Android Automotive. Hệ thống này hiển thị thông tin qua màn hình 12,9 inch hoặc 17 inch đặt ở trung tâm mặt táp-lô, bên cạnh bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,9 inch.

Hệ thống còn tích hợp trợ lý kỹ thuật số trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến mang tên Gleo AI, được hãng xe cho biết có thể giảm mức độ phụ thuộc của người lái vào màn hình cảm ứng. Ngoài các màn hình cỡ lớn, Hyundai Tucson 2027 còn có thiết kế bệ trung tâm mới, tích hợp hai đế sạc điện thoại không dây công suất 15 W, khay đựng cốc và nhiều vật liệu mềm cao cấp...

Video: Xem chi tiết Hyundai Tucson XRT Pro 2027 mới.