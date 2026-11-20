Honda Avancier 2027 đã chính thức lộ diện hoàn toàn, đây cũng là mẫu xe hybrid đầu tiên của hãng mang biểu tượng chữ H (H Mark) thiết kế mới và là sản phẩm đầu tiên của Honda sử dụng nền tảng khung gầm cỡ trung của thương hiệu.

Về ngoại hình, Avancier 2027 áp dụng ngôn ngữ thiết kế Grand Journey, kết hợp phong cách hiện đại và thể thao. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED thanh mảnh và lưới tản nhiệt kích thước lớn. Thân xe có thiết kế liền mạch, hạn chế các đường gân dập nổi, kết hợp tay nắm cửa dạng ẩn.

Ở phía sau, cụm đèn hậu của Honda Avancier 2027 mới sử dụng các đường nét thẳng và góc vuông, trong khi cánh gió mui mỏng cùng cần gạt mưa giấu kín giúp tổng thể đuôi xe gọn gàng hơn.

Phiên bản RS trưng bày có lớp sơn màu vàng hồng, đi kèm các điểm nhấn như ốp sườn màu đen, viền cửa sổ đen bóng và bộ mâm hợp kim đa chấu 20inch tối màu.

Khoang nội thất của xe được thiết kế theo hướng tối giản, với màn hình cảm ứng trung tâm 15 inch, hệ thống đèn viền đa màu và vô-lăng vát đáy tích hợp các nút điều khiển. Cần số được chuyển lên khu vực cột lái, giúp giải phóng không gian bệ trung tâm.

Honda đặc biệt chú trọng tiện nghi cho hành khách phía sau. Hàng ghế thứ hai có hai ghế độc lập, trang bị bệ tỳ tay lớn cùng chức năng sưởi và thông gió. Cửa sổ trời toàn cảnh kéo dài đến khu vực hàng ghế thứ ba, trong khi thiết kế bậc cửa được tối ưu nhằm giúp hành khách ra vào thuận tiện hơn.

Các trang bị đáng chú ý khác gồm hệ thống âm thanh Bose Premium 12 loa hỗ trợ Dolby Atmos, chức năng điều khiển bằng giọng nói và hai tính năng Remote In-Cabin View, Remote Surround View. Những công nghệ này cho phép chủ xe kiểm tra từ xa khoang nội thất và khu vực xung quanh xe đang đỗ thông qua điện thoại thông minh.

Về vận hành, Avancier là mẫu xe đầu tiên sử dụng hệ truyền động Honda Hybrid thế hệ mới, phát triển từ hệ thống e:HEV hiện hành. Mẫu SUV này dự kiến được trang bị động cơ xăng 2.0L chu trình Atkinson, thiết kế lại đáng kể và sử dụng công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp.

Theo thông tin được công bố, động cơ mới cải thiện 30% hiệu suất ở dải vòng tua cao, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động có hiệu suất tối ưu lên tới 40% so với động cơ hiện tại. Hệ truyền động mới được kỳ vọng cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn 10%.

Avancier cũng là mẫu xe Honda đầu tiên trang bị DualPower eAWD, hệ thống dẫn động bốn bánh điện sử dụng các mô-tơ riêng biệt để dẫn động và kiểm soát cầu trước, cầu sau độc lập. Xe còn có công nghệ Honda S+ Shift, từng xuất hiện trên Prelude, nhằm mô phỏng quá trình chuyển số và tăng cảm giác tương tác khi lái.

Xe sử dụng khung gầm cỡ trung có thiết kế mô-đun, nhẹ hơn 90 kg so với nền tảng hiện hành. Cấu trúc này được phát triển nhằm cải thiện độ ổn định và trải nghiệm vận hành, đồng thời dự kiến ứng dụng trên CR-V và Civic thế hệ tiếp theo.Theo kế hoạch, Honda Avancier thế hệ mới sẽ được đưa ra thị trường từ năm 2027, chủ yếu tại châu Á, bao gồm Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Honda Avancier 2027 mới.