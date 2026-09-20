Tận thấy hàng ngàn căn hộ tái định cư hoang vắng ở TPHCM

Khu tái định cư Vĩnh Lộc B (xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM) có quy mô 30,9 ha, gồm 45 block chung cư với 1.939 căn hộ và 529 nền đất.

Khu tái định cư Vĩnh Lộc B đưa vào sử dụng từ năm 2010.

Tuy nhiên hiện tại, Khu tái định cư Vĩnh Lộc B người ở thưa thớt.

Tại tầng trệt Khu tái định cư Vĩnh Lộc B, một số block cửa sắt đóng im ỉm, hoen gỉ.

Khu tái định cư Vĩnh Lộc B thưa thớt người ở nên bị đồn là nhà có ma.

Quần áo phơi bên ngoài tiện ích công viên.

Nhiều dãy nhà mảng tường đã bong tróc nham nhở, bạc màu sơn, đóng rêu phong.

Cửa trong Khu tái định cư Vĩnh Lộc B mục nát.

Khu tái định cư Vĩnh Lộc B bỏ trống sau nhiều năm đưa vào sử dụng.

Luật Phát triển đô thị vừa được thông qua ngày 24/8 sẽ giúp UBND TPHCM bố trí tái định cư bằng nhà ở xã hội và linh hoạt chuyển đổi các loại hình nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại và ngược lại.

Điều này giúp TPHCM chuyển đổi và sử dụng hợp lý quỹ nhà cho tổng thể chính sách nhà ở tại TPHCM, giải quyết điểm nghẽn nhà tái định cư bỏ hoang lâu nay.

Tương tự, Khu tái định cư Bình Khánh (phường An Khánh, TPHCM) cũng có hàng ngàn căn hộ đang bỏ hoang.

Khu tái định cư Bình Khánh là khu tái định cư lớn nhất TPHCM được xây dựng, hoàn thành từ năm 2015.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, nhiều block chung cư vẫn cửa đóng then cài và đang xuống cấp trầm trọng.

Khu tái định cư Bình Khánh nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm nên có vị trí đắc địa, xung quanh còn nhiều lô đất "vàng".

Sau nhiều năm bỏ hoang, Khu tái định cư Bình Khánh đã bắt đầu xuống cấp, hư hỏng.

Khu tái định cư Bình Khánh vắng bóng người ở, hoang hoá lâu ngày.

Hiện tại, Khu tái định cư Bình Khánh được rào chắn xung quanh, không cho người dân ra vào.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện nước ở Khu tái định cư Bình Khánh cũng có dấu hiệu hư hỏng.

Cỏ mọc um tùm ở Khu tái định cư Bình Khánh.

Mới đây, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại phường An Khánh.

Như vậy, cuộc đấu giá sắp tới sẽ là lần thứ 5 TPHCM tổ chức đối với 3.790 căn hộ tái định cư này.