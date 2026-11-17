170m địa chất khó thử sức người làm hầm

“Chúng tôi chia làm 3 ca, thi công liên tục 24/24 giờ. Hết lượt khoan, nổ mìn, máy bốc xúc lại vào thu dọn đất đá”, Trung tá Lê Đình Bình - Trưởng phòng Tổ chức lao động, kiêm Chỉ huy trưởng một mũi thi công hầm của Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô kể về công việc hàng ngày.

Có mặt tại công trường thủy điện tích năng Bác Ái vào đầu tháng 11, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước nhịp độ làm việc sôi động tại vùng núi đá nơi đây. Các xe tải nối nhau qua từng mép núi; xe vừa chở đất đá ra ngoài, máy đào hầm lại tiến sâu ngoạm vào lòng núi. Gương hầm vừa được giải phóng, thiết bị khoan đã tiến lên, chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo.

Trung tá Lê Đình Bình cho biết, nắng nóng kéo dài là đặc trưng của vùng đất nơi đây, nhưng với người thi công trong núi, điều quan tâm là không khí trong hầm; phải đưa đủ lưu lượng gió sạch vào sâu bên trong, bảo đảm sức khỏe người lao động và điều kiện vận hành thiết bị.

Cái khó với dự án còn nằm ở cách bố trí công trình. Các đường hầm ở cao độ 300m, 200m, 140m,… nằm gần nhau, tiếp cận những hạng mục trong cùng một khối núi.

“Khi nổ mìn mở hầm, chúng tôi luôn phải tổ chức cảnh giới, phối hợp giữa các đơn vị để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện”, ông Bình nói.

Bên trong đường hầm đang thi công tại thuỷ điện tích năng Bắc Á.

Những ca làm việc xuyên ngày đêm ấy đang mở đường cho một công trình có cách vận hành đặc biệt ở Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Đức - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 3 - cho biết, thủy điện tích năng Bác Ái do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, có tổng vốn khoảng 21.101 tỷ đồng, gồm bốn tổ máy với công suất 1.200 MW.

Điểm khác biệt của thuỷ điện tích năng Bác Ái nằm ở cách “để dành” năng lượng. Khi nhu cầu điện thấp, nhà máy dùng điện bơm nước từ hồ Sông Cái lên hồ trên núi; đến giờ cao điểm, nước được đưa xuống qua tổ máy để phát điện. Hồ trên có dung tích hữu ích khoảng 9 triệu m³, đủ phục vụ phát điện liên tục khoảng bảy giờ theo thiết kế.

Đáng chú ý, để đưa các tổ máy vào lòng núi, các nhà thầu phải mở hệ thống đường hầm có tổng chiều dài khoảng 17 km, có những vị trí nằm sâu tới 500 m.

Ông Nguyễn Hữu Đức - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 3.

Tuy vậy, càng đi sâu vào lòng đất công việc càng phụ thuộc vào điều kiện địa chất. Những tính toán trên bản vẽ không phải lúc nào cũng trùng khớp với thực tế.

Ông Nguyễn Đức Cường - Trưởng phòng Kỹ thuật Ban Quản lý dự án Điện 3 - kể: Qua khảo sát, thiết kế ban đầu đã dự liệu một đoạn địa chất xấu dài khoảng 40 m. Nhưng khi đào vào, vị trí đứt gãy lên tới 170 m.

Chiều dài thực tế phải xử lý tăng hơn 4 lần dự kiến. Với người làm hầm, gặp đá cứng, ổn định lại thuận lợi hơn đất đá yếu. Qua vùng đứt gãy, không thể chỉ đưa máy vào khoan rồi đào tiếp. Nhà thầu phải thi công từng bước, gia cố, đổ vòm bê tông bảo đảm ổn định mới được tiến lên. Mỗi bước đào vì thế kéo theo thêm công việc, thời gian và sức ép lên tiến độ.

Trước tình hình này, Ban Quản lý dự án Điện 3 liên tục tổ chức họp bàn cùng tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và lực lượng thi công, huy động chuyên gia địa chất trong nước và quốc tế cùng tìm cách tháo gỡ.

Các công nhân thi công xuyên ngày đêm trong lòng núi tại thuỷ điện tích năng Bác Ái.

Sau những cuộc họp phân tích căng não, các bên thống nhất phương án đào kết hợp gia cố từng bước để vượt vùng đứt gãy. Đến nay, công trình đã đi qua đoạn địa chất xấu, tiến vào vùng đá ổn định hơn.

“Riêng hạng mục này đã làm mất thời gian thêm khoảng 4 tháng so với dự kiến. Tuy nhiên, sau đó Ban quản lý cùng nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng tốc đào ở khu vực địa chất thuận lợi, các mũi thi công độc lập vẫn tiếp tục triển khai. Đến nay, mục tiêu tiến độ chung của dự án vẫn được bảo đảm”, ông Cường khẳng định.

Giữ người, giữ nhịp, giữ hẹn dòng điện

Là công trình đặc biệt của ngành năng lượng đất nước, dự án thuỷ điện tích năng Bác Ái quy tụ nhiều nhà thầu hàng đầu của Việt Nam như Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty CP LILAMA 10, Công ty CP Xây dựng 47…

Với kinh nghiệm hơn 20 năm “đào hầm, khoét núi” tại các thuỷ điện khu vực Tây Bắc, anh Phạm Quốc Huy - Phó giám đốc Ban điều hành Công ty CP Sông Đà 10 đánh giá yêu cầu, năng suất đào hầm tại dự án thuỷ điện tích năng Bác Ái cao hơn nhiều so với các công trình thuỷ điện đã làm.

“Trước đây tại một số công trình ngầm, tốc độ đào thường khoảng 80-100 m/tháng; ở thuỷ điện Bác Ái, mức bình quân được khoảng 130-140 m/tháng. Kinh nghiệm qua nhiều công trường cùng máy móc mới, hiện đại giúp người thợ tiến nhanh hơn vào lòng núi”, ông Huy chia sẻ.

Anh Phạm Quốc Huy - Phó giám đốc Ban điều hành Công ty CP Sông Đà 10 kể về việc huy động nhân lực, vật lực, giữ chân người lao động gắn bó với dự án. Ảnh 1,2: Minh Long:

Máy móc không ngừng được cải tiến, nhưng người thợ lành nghề vẫn là điều các nhà thầu phải lo giữ. Khi nhiều công trường lớn trên cả nước cùng triển khai các dự án, sức hút về việc làm, tiền lương khiến một bộ phận lao động dịch chuyển.

Ông Huy cho biết, với khoảng 135 cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Bác Ái, doanh nghiệp phải tìm cách để anh em yên tâm gắn bó, đơn vị điều chỉnh hệ số khoán, bảo đảm lương công nhân khoảng 20-25 triệu đồng/tháng, cán bộ quản lý khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, theo ông Huy, vì đây là công trình trọng điểm quốc gia nên được chính quyền, các bộ, ngành và chủ đầu tư rất quan tâm. Trong bối cảnh giá nhiên liệu, vật liệu biến động, việc EVN tạm ứng, thanh toán sớm theo khối lượng thực hiện giúp nhà thầu chủ động chuẩn bị nguồn hàng, vật tư và thiết bị. Nhờ đó, suốt khoảng 20 tháng thi công, phần việc của Sông Đà 10 chưa phải gián đoạn vì thiếu nhiên liệu.

Trung tá Lê Đình Bình cho biết, Lũng Lô đang bố trí khoảng 120 cán bộ, công nhân viên cùng chín máy khoan hầm tại công trường. Có tháng doanh nghiệp đào được 200 m hầm bằng phương pháp khoan, nổ mìn. “Đây là kỷ lục của tổng công ty từ trước đến nay”.

Trung tá Lê Đình Bình - Trưởng phòng Tổ chức lao động, kiêm Chỉ huy trưởng một mũi thi công hầm của Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô.

Theo ông Bình, giữa môi trường làm việc khắc nghiệt, giữ được sức người và tinh thần của người lao động là yếu tố quyết định tiến độ của dự án. Cán bộ chỉ huy, kỹ thuật cơ bản là quân nhân, còn người lao động được tuyển dụng, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Sau những giờ làm áp lực trong lòng núi, anh em thường xuyên động viên, chia sẻ với nhau công việc, cuộc sống. Những cuộc gọi video qua Zalo giúp họ được nhìn thấy vợ con, hỏi han chuyện nhà, phần nào vơi đi nỗi nhớ. Khoảng hai tháng một lần, đơn vị cũng thu xếp để cán bộ, công nhân về thăm gia đình rồi yên tâm trở lại công trường.

Ông Nguyễn Hữu Đức - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 3 - cho biết, ý nghĩa của thuỷ điện tích năng Bác Ái không chỉ nằm ở khả năng tích trữ năng lượng, hỗ trợ hệ thống điện vận hành ổn định, mà còn ở việc hình thành đội ngũ quản lý, vận hành thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam.

Dự án thuỷ điện tích năng Bác Ái nhìn từ trên cao.

Ban quản lý đã mời những chuyên gia giàu kinh nghiệm, có người đã nghỉ hưu, trở lại hỗ trợ. Theo ông Đức, hiện toàn công trường có khoảng 400 cán bộ, kỹ sư, công nhân của các nhà thầu, luân phiên thi công ngày đêm. Vào giai đoạn cao điểm sắp tới, lực lượng dự kiến tăng lên khoảng 700 người.

“Những kỹ sư, người lao động hôm nay sẽ trở thành lực lượng có kinh nghiệm để tiếp tục đến các công trình tích năng khác, như những thế hệ làm thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu từng tỏa đi xây dựng nhiều nhà máy trên cả nước”, ông Đức chia sẻ.

Theo Ban Quản lý dự án điện 3, dự án thuỷ điện tích năng Bác Ái đến nay trải qua hơn 20 tháng thi công, bảy mũi thi công đồng loạt mở đường vào lòng núi, đào được khoảng 7.600 m trên tổng chiều dài 17 km đường hầm, tương đương khoảng 44%. Dự án vẫn giữ vững mục tiêu phát điện tổ máy đầu tiên vào tháng 12/2029, các tổ máy còn lại trong năm 2030; hoàn thành toàn bộ dự án dự kiến tháng 5/2031.