Tân Thành nâng cao kỹ năng áp dụng ISO 9001:2015

Chương trình Tập huấn nâng cao kỹ năng áp dụng ISO 9001:2015 tại xã Tân Thành

Thống nhất nhận thức về tiêu chuẩn

Chương trình nằm trong nội dung tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giữa Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Thành và Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao. Nội dung đầu tiên của chương trình tập trung vào nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đây là nội dung cần thiết nhằm giúp các thành viên tham gia hệ thống quản lý chất lượng có nhận thức thống nhất về yêu cầu của tiêu chuẩn, từ đó thuận lợi hơn trong quá trình xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống tại UBND xã.

Hệ thống quản lý chất lượng có sự tham gia của nhiều bộ phận, cá nhân với những nhiệm vụ khác nhau. Vì vậy, việc thống nhất cách hiểu về tiêu chuẩn có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai. Khi các thành viên nắm được những yêu cầu chung, việc phối hợp trong xây dựng và thực hiện các nội dung của hệ thống sẽ thuận lợi hơn. Từ nhận thức chung về tiêu chuẩn, chương trình tiếp tục hướng dẫn phương pháp xây dựng, áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Đây là 1 trong 3 nội dung chuyên môn chính của đợt tập huấn, nhằm trang bị phương pháp để các bộ phận, cá nhân liên quan tham gia xây dựng và áp dụng hệ thống tại cơ quan.

Theo nội dung tập huấn, việc xây dựng tài liệu cần gắn với quá trình áp dụng trong thực tế. Các tài liệu của hệ thống không chỉ được hình thành để đáp ứng yêu cầu mà cần được đưa vào sử dụng, phục vụ quá trình tổ chức và kiểm soát công việc. Việc kết hợp giữa xây dựng và áp dụng cũng giúp các bộ phận, cá nhân liên quan hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện. Đây là cơ sở để hệ thống quản lý chất lượng được triển khai thống nhất, phù hợp với hoạt động của UBND xã.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tân Thành.

Nâng cao kỹ năng đánh giá nội bộ

Cùng với nhận thức về tiêu chuẩn và phương pháp xây dựng, áp dụng tài liệu, chương trình tập huấn dành nội dung cho kỹ năng đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Đánh giá nội bộ nhằm xem xét quá trình thực hiện hệ thống trong phạm vi cơ quan, qua đó rà soát việc áp dụng và nhận diện những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện. Đây là một khâu quan trọng để hệ thống không dừng ở việc xây dựng mà được theo dõi trong quá trình thực hiện.

Thông qua nội dung này, các thành viên tham gia được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động đánh giá nội bộ. Việc thường xuyên rà soát quá trình thực hiện giúp cơ quan có cơ sở xem xét mức độ phù hợp của các nội dung đã xây dựng, cũng như những vấn đề cần điều chỉnh trong quá trình áp dụng.

Việc đưa cả 3 nhóm nội dung gồm nhận thức chung về tiêu chuẩn, phương pháp xây dựng và áp dụng tài liệu, kỹ năng đánh giá nội bộ vào chương trình giúp người tham gia tiếp cận tương đối đầy đủ các khâu chính của quá trình triển khai Hệ thống quản lý chất lượng. Tham gia chương trình có Ban Chỉ đạo ISO, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ISO, các phòng chuyên môn thuộc UBND xã và các cá nhân có liên quan. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại địa phương. Bên cạnh 3 nội dung trọng tâm, chương trình còn bao gồm một số nội dung khác phục vụ việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, tập huấn giúp thống nhất nhận thức, phương pháp thực hiện giữa các bộ phận, cá nhân tham gia hệ thống. Các nội dung từ yêu cầu tiêu chuẩn, xây dựng tài liệu đến đánh giá nội bộ được gắn với thực tế công việc. Qua đó, UBND xã Tân Thành có cơ sở triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 thống nhất, có kiểm soát, phù hợp yêu cầu quản lý và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.