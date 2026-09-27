Tân Thành nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Lĩnh vực giao thông được xã Tân Thành ưu tiên đầu tư để để phát triển kinh tế - xã hội.

ĐT.269B qua địa bàn Tân Thành đang được đầu tư, nâng cấp, mở rộng. Để thực hiện dự án, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai trên cơ sở đồng thuận của người dân.

100% hộ dân trong khu vực có đất liên quan đến dự án đều đồng ý hiến đất. Riêng gia đình ông Tạ Văn Thái, ở xóm Vo, đã hiến gần 100m² đất để phục vụ mở rộng đường.

Từ một công trình cụ thể có thể thấy rõ hơn giá trị của đầu tư công. Khi nguồn lực được đưa vào đúng nơi cần thiết, người hưởng lợi trước hết là người dân. Khi người dân nhìn thấy lợi ích lâu dài của dự án, sự đồng thuận cũng trở thành nguồn lực quan trọng để công trình được triển khai đúng tiến độ.

Không chỉ giao thông, giáo dục cũng là lĩnh vực được Tân Thành ưu tiên bố trí vốn. Trường Mầm non Tân Thành được đầu tư để nâng tầng, bổ sung phòng học. Công trình góp phần đáp ứng nhu cầu dạy và học, nhất là trong bối cảnh mạng lưới trường lớp đang được sắp xếp theo chủ trương chung.

Việc lựa chọn đầu tư vào giao thông, giáo dục và y tế, nhưng tập trung chủ yếu vào giao thông cho thấy địa phương đang hướng nguồn vốn vào những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với đầu tư công: không chỉ giải ngân được vốn, mà phải biến nguồn vốn thành công trình, tài sản và những giá trị cụ thể phục vụ phát triển.

Trường Mầm non Tân Thành được đầu tư hơn 5 tỷ đồng để nâng tầng, tăng phòng học.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của xã Tân Thành, bao gồm cả vốn chương trình mục tiêu quốc gia, là hơn 150,6 tỷ đồng. Đến ngày 17/9, địa phương đã giải ngân gần 79,8 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch.

Con số này cho thấy tiến độ giải ngân đã đạt hơn một nửa kế hoạch, song áp lực trong những ngày cuối tháng 9 vẫn rất lớn. Theo chỉ đạo của tỉnh, hết tháng 9, các địa phương phải phấn đấu hoàn thành ít nhất 70% kế hoạch vốn. Để đạt mốc này, Tân Thành cần giải ngân thêm khoảng 25,7 tỷ đồng trong thời gian còn lại.

Đây là yêu cầu đòi hỏi sự chủ động cao trong điều hành. Địa phương đang tập trung thanh toán các khối lượng hoàn thành tại những công trình đã đủ điều kiện; đẩy nhanh đấu thầu, ký hợp đồng và tạm ứng vốn đối với dự án Khu tái định cư Tân Hòa 1, Tân Hòa 2, tổng kinh phí 40 tỷ đồng. Cùng với đó là hoàn tất thủ tục để triển khai 6 dự án thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, với tổng kinh phí đã phân bổ hơn 8,5 tỷ đồng.

Một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định là tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Tân Thành đang tập trung đẩy nhanh thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất nông nghiệp và tài sản tại các dự án Khu tái định cư Tân Hòa 1, Tân Hòa 2. Đây là khâu cần được xử lý đồng bộ, bởi mặt bằng chậm sẽ kéo theo tiến độ thi công và giải ngân chậm.

Theo ông Vũ Xuân Công, Chủ tịch UBND xã Tân Thành: Địa phương xác định hoàn thành kế hoạch giải ngân là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Xã sẽ tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, Ban Quản lý dự án rà soát từng công trình, từng phần việc; kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thủ tục, thanh toán khối lượng hoàn thành và bảo đảm tiến độ các dự án. Mục tiêu là phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân theo yêu cầu của tỉnh, đồng thời bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Hiệu quả đầu tư công không thể chỉ đo bằng tỷ lệ giải ngân. Bởi tỷ lệ đó chỉ là thước đo tiến độ, còn chất lượng công trình và tác động đối với phát triển kinh tế - xã hội mới là giá trị cuối cùng của nguồn vốn.

Đưa vốn đến đúng nơi cần thiết, tháo gỡ đúng điểm tắc và gắn giải ngân với hiệu quả đầu tư là hướng đi Tân Thành đang lựa chọn. Đây cũng là cơ sở để địa phương vừa thực hiện mục tiêu giải ngân trước mắt, vừa tạo thêm dư địa cho phát triển trong những năm tiếp theo.