Tân Thạnh khởi công xây cầu trị giá 450 triệu đồng

Dự báo thời tiết từ sáng nay (28/10) đến chiều 29/10, mưa lớn được dự báo bước vào giai đoạn đỉnh điểm, nhiều nơi có thể hứng lượng mưa vượt 250mm, vậy khu vực nào sẽ là tâm điểm của đợt mưa to dữ dội này?