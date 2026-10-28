Tân Thạnh khởi công xây cầu trị giá 450 triệu đồng
Sáng 28/10, UBND xã Tân Thạnh (An Giang) phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức khởi công xây dựng cầu Thuận Duyên 186, trị giá 450 triệu đồng.
Cầu Thuận Duyên 186 bắc qua kênh Thứ 9, ấp 9B, xã Tân Thạnh. Cầu có kết cấu bê tông cốt thép, dài 46m, rộng 3,2m, tải trọng 3 tấn.
Tổng kinh phí xây dựng cầu 450 triệu đồng do Ban Liên lạc đồng hương An Giang tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn từ thiện Thuận Duyên TP. Hồ Chí Minh tài trợ.
HƯƠNG THU
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tan-thanh-khoi-cong-xay-cau-tri-gia-450-trieu-dong-a500921.html