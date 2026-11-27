Nhà máy lắp ráp các dòng xe hybrid, xe thuần điện (EV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Chiếc xe đầu tiên dự kiến xuất xưởng vào quý IV/2028.

Lễ khởi công Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô NewCity tại Cụm công nghiệp Hòa Liên, thành phố Đà Nẵng.

Là tập đoàn đa ngành với trọng tâm chiến lược là ngành công nghiệp ô tô, Tân Thành Đô là đối tác của nhiều thương hiệu ô tô quốc tế tại Việt Nam, với mạng lưới hơn 60 showroom, trung tâm dịch vụ trên cả nước, cùng đội ngũ hơn 2.500 nhân sự và hơn 15.000 xe giao đến khách hàng mỗi năm. Nhà máy dự kiến tạo việc làm cho 1.500 lao động tại địa phương cùng mục tiêu hướng đến tỷ lệ nội địa hóa trên 60%.

Ông Trần Lâm, Tổng giám Đốc Tập đoàn Tân Thành Đô chia sẻ: Hơn 35 năm phân phối ô tô và xây dựng thương hiệu cho nhiều hãng xe quốc tế tại Việt Nam đã giúp doanh nghiệp am hiểu thị trường và nhu cầu khách hàng. Đó là nền tảng để Tân Thành Đô bước sang lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô. Cùng đối tác chiến lược và các đối tác công nghiệp phụ trợ, chúng tôi sẽ triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn, vận hành nhà máy theo tiêu chuẩn quốc tế, có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.

Với công suất thiết kế 40 xe/giờ, sản lượng 150.000 xe mỗi năm. Nhà máy lắp ráp các dòng xe hybrid, xe thuần điện (EV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao việc Tân Thành Đô lựa chọn Đà Nẵng để đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô. Thành phố kỳ vọng dự án trở thành một trong những hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp ô tô tại Đà Nẵng: thu hút các nhà đầu tư sản xuất linh kiện, phụ tùng; tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia chuỗi cung ứng và nâng tỷ lệ nội địa hóa; tạo thêm việc làm, tăng giá trị sản xuất công nghiệp và nguồn thu ngân sách khi đi vào hoạt động. Thành phố cũng mong muốn dự án là hình mẫu về công nghiệp xanh, sản xuất thông minh, tiết kiệm năng lượng.

Dự án có vốn đầu tư 400 triệu đô la Mỹ, xây dựng trên khu đất 58,42 ha, được xây dựng theo tiêu chuẩn xanh, ứng dụng công nghệ cao để giảm tác động đến môi trường.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; quan tâm tuyển dụng, đào tạo nhân lực địa phương, nhất là nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Chính quyền thành phố cam kết tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi.