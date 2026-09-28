Tân Thành đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật

Quang cảnh buổi làm việc.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Tân Thành đã tổ chức 26 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút hơn 968 lượt người tham dự. Cùng với tuyên truyền trực tiếp, địa phương đẩy mạnh thông tin trên các nền tảng số, với hơn 300 bài viết được đăng tải trên các trang mạng xã hội; 16 tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đăng ký VNeID và tiếp cận thông tin pháp luật.

Trên địa bàn toàn xã hiện có 16 tổ hòa giải với 130 hòa giải viên. Trong kỳ báo cáo, các tổ hòa giải trên địa bàn không phát sinh vụ việc phải tiếp nhận.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Qua rà soát đối với xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tiêu chí về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, địa phương đạt 3/3 chỉ tiêu; tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt 7/7 chỉ tiêu; hòa giải ở cơ sở đạt 3/4 chỉ tiêu. Chỉ tiêu còn lại liên quan đến bảo đảm nguồn lực cho công tác hòa giải, địa phương chưa bố trí được kinh phí hỗ trợ hoạt động của các tổ hòa giải và thù lao cho hòa giải viên.

Đoàn kiểm tra đề nghị thời gian tới, xã Tân Thành tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.