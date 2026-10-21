Tán thành chủ trương 5 xã ở Gia Lai lên phường

Thành lập phường Chư Sê trên cơ sở nguyên trạng địa giới đơn vị hành chính xã Chư Sê

Theo Nghị quyết, thành lập phường An Nhơn Tây trên cơ sở nguyên trạng địa giới đơn vị hành chính xã An Nhơn Tây với diện tích tự nhiên 75,50km² và quy mô dân số 21.095 người.

Thành lập phường Chư Sê trên cơ sở nguyên trạng địa giới đơn vị hành chính xã Chư Sê với diện tích tự nhiên 124,75km² và quy mô dân số 69.135 người.

Thành lập phường Phù Mỹ trên cơ sở nguyên trạng địa giới đơn vị hành chính xã Phù Mỹ với diện tích tự nhiên 54,47km² và quy mô dân số 28.524 người. Thành lập phường Tây Sơn trên cơ sở nguyên trạng địa giới đơn vị hành chính xã Tây Sơn với diện tích tự nhiên 97,70km² và quy mô dân số 49.891 người.

Thành lập phường Tuy Phước trên cơ sở nguyên trạng địa giới đơn vị hành chính xã Tuy Phước với diện tích tự nhiên 53,37km², quy mô dân số 78.615 người.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII thông qua bằng hình thức lấy phiếu biểu quyết của đại biểu.

Sau khi sắp xếp và sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới có tổng cộng 135 đơn vị hành chính cấp xã, phường

Trước đó, qua kết quả lấy ý kiến cho thấy, người dân trên địa bàn các xã đồng thuận rất cao với đề án thành lập phường; thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tin tưởng, kỳ vọng của người dân vào sự phát triển của địa phương.

Sau khi sắp xếp và sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới có tổng cộng 135 đơn vị hành chính cấp xã, phường.

Ngoài 5 xã được xây dựng đề án thành lập phường trong năm 2026, theo lộ trình đến năm 2028, tỉnh sẽ xây dựng hồ sơ đề án thành lập phường đối với 8 xã gồm: An Lương, Cát Tiến, Đak Đoa, Đức Cơ, Ia Grai, Phù Cát, Tuy Phước Đông và Bình Khê.

Đến năm 2030, tỉnh dự kiến xây dựng hồ sơ đề án thành lập phường đối với 3 xã gồm Đề Gi, Chư Prông và Bình Dương.