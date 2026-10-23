Tân Thành: Chính sách mới tiếp thêm động lực cho cán bộ cơ sở

Áp lực phía sau những hồ sơ đúng hạn

Khu vực làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thành.

Ông Dương Văn Thanh cho biết: Những nội dung chưa rõ đều được cán bộ giải thích cụ thể, hướng dẫn tận tình. So với trước đây, việc giải quyết công việc thuận lợi hơn, người dân cũng đỡ mất thời gian đi lại.

Với người dân, hiệu quả cải cách hành chính thể hiện qua những việc cụ thể: hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, thủ tục được hướng dẫn rõ ràng, thời gian và số lần đi lại được giảm bớt.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thành hiện có 6 cán bộ, công chức, gồm 1 giám đốc và 5 chuyên viên. Từ ngày 15/12/2025 đến 15/9/2026, Trung tâm đã tiếp nhận 5.449 hồ sơ. Trong đó, 5.237 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn. Hơn 2.000 lượt công dân được hướng dẫn tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được công khai. Hồ sơ tiếp nhận, giải quyết được theo dõi trạng thái trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Các khoản phí, lệ phí đủ điều kiện đều thực hiện thanh toán trực tuyến hoặc không dùng tiền mặt. Trung tâm còn bố trí máy tính, máy quét, wifi, máy photocopy để hỗ trợ miễn phí người dân.

Với 5.449 hồ sơ tiếp nhận trong 9 tháng, khối lượng công việc tại Trung tâm khá lớn so với số lượng 6 cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Áp lực còn đến từ yêu cầu xử lý công việc trên nhiều lĩnh vực. Khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, cấp xã đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn. Cán bộ phải thường xuyên cập nhật quy định, nâng cao nghiệp vụ và đáp ứng yêu cầu số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong khi đó, một số phần mềm giải quyết thủ tục hành chính giữa tỉnh và các bộ, ngành chưa đồng bộ. Có hệ thống chưa hỗ trợ tốt việc theo dõi hồ sơ sắp hết hạn; việc tổng hợp một số loại số liệu vẫn phải thực hiện thủ công.

Những bất cập kỹ thuật tưởng nhỏ nhưng khi đặt trong guồng xử lý hàng nghìn hồ sơ lại trực tiếp làm tăng thời gian và áp lực công việc.

Anh Hoàng Văn Lai, chuyên viên phụ trách lĩnh vực tư pháp, cho rằng: Khối lượng và yêu cầu công việc hiện nay đòi hỏi mỗi cán bộ phải thường xuyên tự học, cập nhật quy định, nâng cao kỹ năng và thích ứng với công nghệ.

Theo ông Tạ Quang Đạt, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thành: Yêu cầu được quán triệt tới từng cán bộ là làm hết trách nhiệm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Hồ sơ phải được theo dõi sát, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần. Những khó khăn trong quá trình vận hành phải được chủ động tháo gỡ, không để ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ.

Khi trách nhiệm tăng, chính sách phải theo kịp

Nghị định 381 của Chính phủ là chính sách thiết thực đã kịp thời hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.

Phân cấp, phân quyền mạnh hơn đồng nghĩa trách nhiệm của cấp xã lớn hơn. Cán bộ cơ sở không chỉ phải nắm chắc chuyên môn mà còn cần khả năng xử lý công việc liên ngành, sử dụng thành thạo công nghệ, thích ứng nhanh với quy định mới và chịu trách nhiệm ngày càng rõ đối với kết quả công vụ.

Ngày 2/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 381/2026/NĐ-CP về phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã. Theo đó, mức phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có, đối với cán bộ, công chức không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.

Đối với trường hợp đã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm, mức phụ cấp công vụ là 25%; nếu mức tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp 55% thì được hưởng phần chênh lệch để bảo đảm bằng mức 55%.

Chính sách được áp dụng từ ngày 1/7/2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở tỷ lệ phụ cấp. Chính sách hướng trực tiếp tới đội ngũ đang đảm nhận khối lượng công việc ngày càng lớn trong quá trình vận hành chính quyền cơ sở sau khi tổ chức lại bộ máy.

Khi phạm vi nhiệm vụ mở rộng, yêu cầu chất lượng cao hơn, chế độ đãi ngộ phù hợp chính là sự ghi nhận đối với trách nhiệm công vụ mà đội ngũ này đang đảm nhận.

Xa hơn câu chuyện tăng thu nhập là yêu cầu tạo động lực và ổn định đội ngũ. Cùng với chính sách đãi ngộ, việc nâng cao năng lực chuyên môn, cải thiện điều kiện làm việc và xây dựng quy trình xử lý công việc hiệu quả có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở.

Không chỉ là câu chuyện phụ cấp

Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tân Thành.

Tuy nhiên, thu nhập dù quan trọng cũng chưa phải điều kiện duy nhất quyết định chất lượng đội ngũ.

Nhìn vào hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thành có thể thấy hiệu quả công việc còn phụ thuộc vào cách bố trí nhân lực, chất lượng đào tạo, mức độ hoàn thiện của quy trình và khả năng liên thông giữa các hệ thống công nghệ.

Nếu cán bộ được tăng phụ cấp nhưng vẫn phải xử lý thủ công những khâu có thể tự động hóa, hoặc một vị trí phải đảm nhiệm khối lượng công việc quá lớn, thì áp lực chưa thể được giải quyết căn cơ.

Do đó, cùng với thực hiện Nghị định 381 cần tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm, xác định sát khối lượng nhiệm vụ của từng bộ phận để bố trí nhân lực phù hợp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu công việc; đồng thời khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ giữa các nền tảng số phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Hiệu quả của một chính sách đối với cán bộ, vì thế, không chỉ được đo bằng mức phụ cấp tăng thêm. Quan trọng hơn là chính sách có tạo được động lực để cán bộ làm việc tốt hơn, yên tâm công tác; bộ máy có vận hành hiệu quả hơn và người dân có được phục vụ tốt hơn hay không.

Nghị định 381 là một bước điều chỉnh theo hướng đó. Khi trách nhiệm ở cơ sở ngày càng lớn, bảo đảm chế độ tương xứng cho người thực thi công vụ không chỉ là chính sách đối với cán bộ. Đó còn là đầu tư cho chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở và, sau cùng là chất lượng phục vụ người dân.